King Charles III.: Stelle mein Leben in Dienst des Volkes

London - Der neue König Charles III. hat das Versprechen seiner Mutter zum lebenslangen Dienst an seinem Volk erneuert. Das sagte der 73-Jährige am Freitag in seiner ersten Rede an die Nation als neuer Monarch. Zudem ernannte er seinen Sohn und Thronfolger William zum neuen Prinzen von Wales und dessen Ehefrau Kate (beide 40) zur Prinzessin von Wales.

Kronrat tagt in London: Proklamation von Charles III.

London - Charles III. wird an diesem Samstag offiziell zum britischen König proklamiert. Die Verkündung erfolgt durch Mitglieder des Kronrates, der sich überwiegend aus aktiven und ehemaligen Regierungsmitgliedern, Kirchenvertretern, Richtern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zusammensetzt. Der Rat tagt um 10.00 Uhr (11.00 Uhr MESZ) im St. James's Palace und in der Royal Exchange, dem Ort der ersten Börse Londons.

Musk wirft Twitter Verstoß gegen Übernahme-Vereinbarung vor

San Francisco - In seinem Rechtsstreit mit Twitter führt der US-Milliardär Elon Musk nun einen weiteren Grund für das Zurückziehen seines Übernahmeangebots für den Kurzbotschaftendienst ins Feld. Musks Anwälte schrieben am Freitag (Ortszeit) an die Rechtsabteilung von Twitter, das Unternehmen habe am 28. Juni eine Vereinbarung über eine Millionen-Abfindung für den früheren Twitter-Sicherheitschef Peiter Zatko getroffen, ohne Musk darüber zu informieren.

Mikl-Leitner sorgt sich um Vertrauensverlust in die Politik

St. Pölten - Für Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner steht die Bewältigung der Teuerungskrise aktuell ganz oben auf der Agenda. "Wir werden die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten im Blick haben und sehen, ob es weitere Unterstützungen braucht", sagte die ÖVP-Politikerin im APA-Interview. "Große Sorgen" macht Mikl-Leitner der Vertrauensverlust in die Politik - im Gegensatz zu Umfragen, wonach der Volkspartei bei der Landtagswahl 2023 große Verluste drohen.

Energiekrise - EU-Länder unterstützen Brüssels Notfallplan

Brüssel/Wien - Bei einem Krisentreffen haben sich die für Energie zuständigen EU-Minister für drastische Notfallmaßnahmen gegen die gestiegenen Strompreise ausgesprochen, darunter die Abschöpfung von "Zufallsgewinnen" der Erzeuger. Viele Details blieben nach den Beratungen von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und ihren Kollegen am Freitag in Brüssel offen. Nun soll die EU-Kommission bis Mitte des Monats einen konkreten Gesetzesvorschlag vorlegen.

ÖVP rudert nach Attacken gegen Grüne zurück

Wien - Einen äußerst scharfen Ton gegenüber dem Grünen Koalitionspartner hat ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner am Freitag angeschlagen: Sollten die Grünen beim Nein zur Streichung des Klimabonus für Asylwerber bleiben, sei "für die Volkspartei eine rote Linie überschritten". Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer reagierte schroff und verlangte von der ÖVP ein Bekenntnis zur Koalition. Das kam umgehend, und zwar von Klubobmann August Wöginger, der die Pakttreue der ÖVP betonte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red