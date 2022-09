Baby in Wien stirbt nach Sturz von Balkon

Wien - Ein neun Monate altes Kleinkind ist am Freitagabend in einem Wiener Krankenhaus verstorben, nachdem es zuvor auf einer Wiese im Bezirk Donaustadt gefunden worden war. Es dürfte vom Balkon einer Wohnung gefallen sein. Derzeit besteht der Verdacht, dass der elfjährige Bruder mit dem Tod im Zusammenhang steht. Er leidet laut Polizeiangaben an einer neurologischen Krankheit.

Charles III. offiziell zum britischen König ausgerufen

London - Zwei Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist ihr ältester Sohn Charles am Samstag offiziell und feierlich als König ausgerufen worden. Charles III. beteuerte, dem Vorbild seiner Mutter folgen zu wollen: "Ich bin mir des großen Erbes und der Pflichten und schweren Verantwortung des Monarchen, die mir nun übertragen wurden, zutiefst bewusst." Die Regentschaft seiner am Donnerstag 96 -jährig gestorbenen Mutter sei unübertroffen gewesen in Länge, Hingabe und Ergebenheit.

Sachslehner trat nach Koalitionskrach zurück

Wien - ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner ist zurückgetreten. Sie könne den aktuellen Kurs der ÖVP in Asylfragen nicht mehr mittragen, begründete sie den Schritt in einer "persönlichen Erklärung" am Samstag. Wiener ÖVP-Gemeinderätin will sie bleiben. Zuvor hatte sie einen Koalitionskrach um den Klimabonus für Asylwerber derart eskalieren lassen, dass sie von ÖVP-Klubchef August Wöginger zurückgepfiffen wurde. Interimistisch übernimmt nun ihr Co-Generalsekretär Alexander Pröll.

Ukraine meldet Einnahme von strategisch wichtiger Stadt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Armee hat bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes einen bedeutenden Erfolg erzielen können. Wie der Inlandsgeheimdienst SBU am Samstag bestätigte, drangen Einheiten in die strategisch wichtige Stadt Kupjansk in der Region Charkiw ein. Damit wäre die Versorgung der russischen Truppen im weiten Teilen des Donbass gekappt. In sozialen Medien gab es zudem Berichte über die Einnahme der Stadt Isjum, einem der wichtigsten Stützpunkte der Besatzer.

Kogler gegen weitere Bundesförderungen für Heizkosten

Wien - Auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) stellt sich nun gegen die Wünsche von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zur weiteren Entlastungen bei den Heizkosten. Er würde, was weitere Hilfen anbelangt, "sehr vorsichtig" sein, sagte er laut ATV-Aussendung in einem Interview, das Samstagabend ausgestrahlt wird: "Es wird nicht so sein können, dass jede Kilowattstunde Strom oder Gas gefördert wird in einer Art und Weise, als ob es die Krise nicht gäbe."

Toter Bub in Tirol - Eltern bieten 30.000 Euro für Hinweise

St. Johann in Tirol - Die Eltern jenes sechsjährigen Buben, der nachdem sein Vater in St. Johann in Tirol niedergeschlagen worden war in der Kitzbüheler Ache ertrunken ist, bieten nun für entscheidende Hinweise eine Belohnung in Höhe von 30.000 Euro. "Um die Polizei in der Aufklärung dieses Verbrechens zu unterstützen, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe", teilten die Eltern am Samstag mit. Laut Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung" ergaben die Ermittlungen bisher keine heiße Spur.

Umfragen sehen äußerst knappes Rennen bei Schweden-Wahl

Stockholm - Vor der Parlamentswahl in Schweden am Sonntag trennen die politischen Blöcke in Umfragen nur wenige Tausend Stimmen. Ein Meinungsbild im Auftrag der Zeitung "Aftonbladet" sah das Lager um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Samstag bei 49,6 Prozent und den konservativ-rechten Block einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten bei 49,4 Prozent der Stimmen, was auf eine Differenz von etwa 13.000 Stimmen hinausläuft.

Rund 4.000 neue Coronafälle in Österreich

Wien - 4.038 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Österreich in den vergangenen 24 Stunden registriert worden, das liegt leicht über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (3.997), die Sieben-Tages-Inzidenz stieg leicht auf 309,9 Fälle pro 100.000 Einwohner. Fünf Todesfälle gab es seit gestern, 43 wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert. Mit Samstag gibt es in Österreich 57.764 aktive Fälle.

