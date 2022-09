Charles III. offiziell zum britischen König ausgerufen

London - Zwei Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist ihr ältester Sohn Charles am Samstag offiziell und feierlich als König ausgerufen worden. Charles III. beteuerte, dem Vorbild seiner Mutter folgen zu wollen: "Ich bin mir des großen Erbes und der Pflichten und schweren Verantwortung des Monarchen, die mir nun übertragen wurden, zutiefst bewusst." Die Regentschaft seiner am Donnerstag 96 -jährig gestorbenen Mutter sei unübertroffen gewesen in Länge, Hingabe und Ergebenheit.

Staatsbegräbnis der Queen am 19. September

London - Das Staatsbegräbnis für die verstorbene britische Königin Elizabeth II. findet am 19. September statt. Um 12.00 Uhr (MESZ) ist in der Westminster Abbey in London ein Gottesdienst geplant, wie der Palast am Samstag mitteilte. Die Menschen in Großbritannien erhalten einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag. Der neue König Charles III. hatte zuvor anlässlich seiner Proklamation diesen Feiertag genehmigt.

Sachslehner trat nach Koalitionskrach zurück

Wien - ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner ist zurückgetreten. Sie könne den aktuellen Kurs der ÖVP in Asylfragen nicht mehr mittragen, begründete sie den Schritt in einer "persönlichen Erklärung" am Samstag. Wiener ÖVP-Gemeinderätin will sie bleiben. Zuvor hatte sie einen Koalitionskrach um den Klimabonus für Asylwerber derart eskalieren lassen, dass sie von ÖVP-Klubchef August Wöginger zurückgepfiffen wurde. Interimistisch übernimmt nun ihr Co-Generalsekretär Alexander Pröll.

Tirol-Wahl: FPÖ warb für "Kanzler" Kickl und "LH" Abwerzger

Innsbruck - Die Tiroler FPÖ hat Samstagabend vor rund 400 Anhängern im Innsbrucker Congress ihren Start in die heiße Phase des Landtagswahlkampfes eingeläutet. Und dabei deutlich wie nie den Führungsanspruch in Land und Bund gestellt. Bundesparteiobmann Herbert Kickl und Tirols als "Landeshauptmannkandidat" beworbener FPÖ-Chef Markus Abwerzger trommelten in teils deftigen Reden für einen freiheitlichen Durchmarsch: In den Landeshauptmannsessel und ins Kanzleramt.

Schweden wählen ein neues Parlament

Stockholm - In Schweden wird am Sonntag ein neues Parlament (Reichstag) gewählt. In den letzten Umfragen vor der Wahl lagen das linksgerichtete Lager um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und ein konservativ-rechter Block einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten beinahe gleichauf. Knapp 7,8 Millionen Menschen sind aufgerufen, bis zur Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr ihre Stimme abzugeben.

Russland erklärt Rückzug aus Bastion in Nordost-Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Angesichts des raschen Vormarschs ukrainischer Truppen im Nordosten der Ukraine gibt Russland seinen wichtigsten Stützpunkt an dieser Front auf. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Samstag den Rückzug seiner Kräfte aus der Stadt Isjum in der Region Charkiw. Auch aus Balaklija zwischen Isjum und der Regionalhauptstadt Charkiw würden russische Kräfte abgezogen, zitierte die Nachrichtenagentur Tass einen Ministeriumssprecher.

Goldener Löwe für Filmdoku von Laura Poitras in Venedig

Venedig/Wien - Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an den Dokumentarfilm "All the Beauty and the Bloodshed" der US-amerikanischen Regisseurin Laura Poitras über die Fotografin Nan Goldin. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Die Darstellerpreise gingen an Cate Blanchett und Colin Farrell. Der Große Preis der Jury ging an die Französin Alice Diop für "Saint Omer". Jafar Panahi wurde mit dem Spezialpreis der Jury geehrt. Zwei Preise gab es auch für österreichische Filme.

Internationales Brucknerfest Linz wird eröffnet

Linz - In Linz wird heute, Sonntag, das Internationale Brucknerfest von Bundespräsident Alexander van der Bellen offiziell eröffnet. Die traditionelle Festrede hält der Schweizer Soziologe Jean Ziegler. Der 88-jährige ehemalige UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung ist einer der führenden Globalisierungskritiker weltweit.

