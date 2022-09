Sachslehner trat nach Koalitionskrach zurück

Wien - ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner ist zurückgetreten. Sie könne den aktuellen Kurs der ÖVP in Asylfragen nicht mehr mittragen, begründete sie den Schritt in einer "persönlichen Erklärung" am Samstag. Wiener ÖVP-Gemeinderätin will sie bleiben. Zuvor hatte sie einen Koalitionskrach um den Klimabonus für Asylwerber derart eskalieren lassen, dass sie von ÖVP-Klubchef August Wöginger zurückgepfiffen wurde. Interimistisch übernimmt nun ihr Co-Generalsekretär Alexander Pröll.

Pelinka: Steht der "3er", fällt Mattle nicht

Innsbruck - Der Politologe Anton Pelinka geht davon aus, dass sich Tirols ÖVP-Obmann und Landtagswahlspitzenkandidat Anton Mattle wird halten können - sollte die Volkspartei bei der Landtagswahl ein Ergebnis mit einem "3er" voran, also zumindest 30 Prozent, einfahren. "Ich gehe davon aus, dass Mattle dann innerparteilich eine faire Chance bekommen wird", sagte Pelinka im APA-Interview. Ein Ergebnis unter 30 Prozent für die ÖVP halte er für "unwahrscheinlich".

Tirol-Wahl: FPÖ warb für "Kanzler" Kickl und "LH" Abwerzger

Innsbruck - Die Tiroler FPÖ hat Samstagabend vor rund 400 Anhängern im Innsbrucker Congress ihren Start in die heiße Phase des Landtagswahlkampfes eingeläutet. Und dabei deutlich wie nie den Führungsanspruch in Land und Bund gestellt. Bundesparteiobmann Herbert Kickl und Tirols als "Landeshauptmannkandidat" beworbener FPÖ-Chef Markus Abwerzger trommelten in teils deftigen Reden für einen freiheitlichen Durchmarsch: In den Landeshauptmannsessel und ins Kanzleramt.

Schweden wählen ein neues Parlament

Stockholm - Schweden wählt an diesem Sonntag ein neues Parlament. Knapp 7,8 Millionen Menschen in dem skandinavischen EU-Land sind dazu berechtigt, mit ihren Stimmen eine neue Zusammensetzung im Reichstag von Stockholm festzulegen. Kurz vor der Wahl lagen das linksgerichtete Lager um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und ein konservativ-rechter Block einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten Umfragen zufolge nahezu gleichauf.

Staatsbegräbnis der Queen am 19. September

London - Das Staatsbegräbnis für die verstorbene britische Königin Elizabeth II. findet am 19. September statt. Um 12.00 Uhr (MESZ) ist in der Westminster Abbey in London ein Gottesdienst geplant, wie der Palast am Samstag mitteilte. Die Menschen in Großbritannien erhalten einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag. Der neue König Charles III. hatte zuvor anlässlich seiner Proklamation diesen Feiertag genehmigt.

Syrische Flüchtlinge in Türkei planen "Karawane" Richtung EU

Istanbul/Damaskus - Ein syrisches Flüchtlingskollektiv in der Türkei plant eine "Karawane" Richtung EU. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Samstag erfuhr, werden im Online-Dienst Telegram seit sechs Tagen Aufrufe verschickt, damit in der Türkei lebende Migranten sich der Aktion anschließen. Inzwischen folgen rund 70.000 Nutzer auf Telegram den Mitteilungen zu dem Thema. Viele seit Jahren in der Türkei lebende Flüchtlinge fürchten, im türkischen Wahljahr 2023 nach Syrien abgeschoben zu werden.

Russland erklärt Rückzug aus Bastion in Nordost-Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Angesichts des raschen Vormarschs ukrainischer Truppen im Nordosten der Ukraine gibt Russland seinen wichtigsten Stützpunkt an dieser Front auf. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Samstag den Rückzug seiner Kräfte aus der Stadt Isjum in der Region Charkiw. Auch aus Balaklija zwischen Isjum und der Regionalhauptstadt Charkiw würden russische Kräfte abgezogen, zitierte die Nachrichtenagentur Tass einen Ministeriumssprecher.

Goldener Löwe für Filmdoku von Laura Poitras in Venedig

Venedig/Wien - Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an den Dokumentarfilm "All the Beauty and the Bloodshed" der US-amerikanischen Regisseurin Laura Poitras über die Fotografin Nan Goldin. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Die Darstellerpreise gingen an Cate Blanchett und Colin Farrell. Der Große Preis der Jury ging an die Französin Alice Diop für "Saint Omer". Jafar Panahi wurde mit dem Spezialpreis der Jury geehrt. Zwei Preise gab es auch für österreichische Filme.

