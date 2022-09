Letzte Reise der Queen - Leichenwagen traf in Edinburgh ein

Balmoral - Letzte Reise für die Queen: Nach einer mehrstündigen Fahrt durch Schottland ist der Sarg mit den sterblichen Überresten der britischen Königin Elizabeth II. am Sonntagabend in der schottischen Hauptstadt Edinburgh eingetroffen. Dort soll er im Thronsaal von Schloss Holyroodhouse aufgebahrt werden, der offiziellen Residenz der britischen Monarchen in Schottland. Am Montag wird der Sarg in der St. Giles-Kathedrale aufgebahrt, am Dienstag folgt die Überstellung nach London.

Kiew: Russen fliehen aus Teilen von Cherson

Kiew (Kyjiw) - Nach ihrer Niederlage im ostukrainischen Gebiet Charkiw ziehen sich russische Truppen Angaben aus Kiew zufolge auch aus Teilen des südlichen Gebiets Cherson zurück. In einigen Orten hätten die Besatzer dort bereits ihre Positionen verlassen, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntagabend mit. In der Stadt Nowa Kachowka hätten die russischen Soldaten ein Krankenhaus geräumt, um sich darin nun selbst zu verschanzen, hieß es weiter.

Putin und Macron telefonierten wegen AKW Saporischschja

Moskau/Paris - Kremlchef Wladimir Putin und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben nach Angaben aus Moskau zur kritischen Lage beim von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja telefoniert. Putin habe ein internationales Einwirken auf die Ukraine gefordert, damit diese ihre Angriffe auf die Anlage einstelle, hieß es aus dem Kreml. Kiew wiederum wirft den russischen Truppen immer wieder vor, das seit März unter ihrer Kontrolle stehende AKW selbst zu beschießen.

Spanischer Erfolgsautor Javier Mar�as gestorben

Madrid - Der spanische Schriftsteller und Erfolgsautor Javier Mar�as ist am Sonntag im Alter von 70 Jahren in Madrid gestorben. Mar�as feierte seinen internationalen Durchbruch vor rund 30 Jahren mit seinem Bestseller "Mein Herz so weiß", mit dem er auch in Österreich zum wohl bekanntesten spanischen Autoren überhaupt wurde. Wie spanische Medien am Sonntag berichten, starb Mar�as an einer durch eine Covid-Infektion verursachte Lungenentzündung.

Landeshauptmann Wallner kehrt am Montag in den Dienst zurück

Bregenz - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) kehrt morgen, Montag, aus seiner krankheitsbedingten Auszeit in den Dienst zurück. Er gehe "vollkommen gesund und bei guter Fitness" gestärkt in die Herbstarbeit, kündigte Wallner an. Er habe von seinen Ärzten nach medizinischen Tests grünes Licht bekommen, seine Arbeit wieder vollumfänglich aufzunehmen. Eine Rückfallgefahr - Wallner hatte an einem Erschöpfungszustand und starken Überlastungssymptomen gelitten - sehe er nicht.

Henkel: 2 Mrd. Euro Mehrkosten für Rohstoffe und Logistik

Düsseldorf - Der deutsche Konsumgüterhersteller Henkel rechnet wegen steigender Preise für Rohstoffe und Logistik mit einer hohen Belastung. "In diesem Jahr läuft es auf zwei Milliarden Euro Mehrkosten hinaus", sagte Firmenchef Carsten Knobel dem "Focus". "Nur zum Vergleich: In den zehn Jahren zuvor hatten wir im Schnitt jährlich nundert Millionen Euro Gegenwind, wir reden also von einem Anstieg um das Zwanzigfache."

Doskozil "eher" nicht SPÖ-Spitzenkandidat 2024

Wien/Eisenstadt - Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) will zumindest bei der Nationalratswahl 2024 nicht als Kanzlerkandidat der SPÖ antreten. "In zwei Jahren würde ich es, realpolitisch gesehen, eher ausschließen", sagte er am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Kritik übte er an der Reaktion der Bundespolitik auf die steigende Migration. Den Weg, vieles im Burgenland über landeseigene Betriebe zu regeln verteidigte er, ebenso die Pläne für Pflegestützpunkte im Land.

