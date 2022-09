Behörden melden Stromausfall in weiten Teilen der Ostukraine

Kiew (Kyjiw) - In weiten Teilen der Ostukraine ist am Sonntagabend der Strom ausgefallen. Die ukrainischen Behörden machten Russland verantwortlich. Der Gouverneur der Region Charkiw erklärte, russische Angriffe auf "wichtige Infrastruktur" hätten die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen. Der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk warf den russischen Truppen vor, "Energie-Infrastruktur" angegriffen zu haben, um sich für ihre "Niederlage auf dem Schlachtfeld" zu rächen.

Prognosen: Linksbündnis bei Parlamentswahl in Schweden voran

Stockholm - Bei der Parlamentswahl in Schweden liegt das linke Wahlbündnis von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson laut ersten Prognosen mit äußerst knappem Vorsprung in Führung. Die Sender SVT und TV4 prognostizierten am Sonntagabend einen Abstand zwischen 0,6 und 2,6 Prozentpunkten zum rechten Lager. Sensationell gut schnitten demnach die rechtsradikalen Schwedendemokraten (SD) ab, die erstmals in der Geschichte Schwedens zweitstärkste Kraft werden dürften.

Trauerfeiern fortgesetzt: Königspaar fliegt nach Edinburgh

London/Edinburgh - In Großbritannien werden am Montag die Feierlichkeiten zu Ehren der verstorbenen Königin Elizabeth II. fortgesetzt. In der Früh besuchen König Charles III. und seine Frau Camilla das Parlament in London, wo sie die Beileidsbekundungen beider Parlamentskammern entgegennehmen. Anschließend fliegt das Königspaar nach Edinburgh.

Van der Bellen nimmt an Begräbnis der Queen teil

London/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer am Montag (19. September) am Begräbnis von Queen Elizabeth II. teilnehmen. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei der APA am Sonntagabend mit. Van der Bellen wird am Tag davor nach London reisen und nach der Beerdigung in Richtung New York weiterfliegen. Dort ist eine Teilnahme an der Generaldebatte im Zuge der UNO-Vollversammlung geplant.

Spanischer Erfolgsautor Javier Mar�as gestorben

Madrid - Der spanische Schriftsteller und Erfolgsautor Javier Mar�as ist am Sonntag im Alter von 70 Jahren in Madrid gestorben. Mar�as feierte seinen internationalen Durchbruch vor rund 30 Jahren mit seinem Bestseller "Mein Herz so weiß", mit dem er auch in Österreich zum wohl bekanntesten spanischen Autoren überhaupt wurde. Wie spanische Medien am Sonntag berichten, starb Mar�as an einer durch eine Covid-Infektion verursachte Lungenentzündung.

Neues Schuljahr beginnt auch im Westen und Süden

Wien - Eine Woche nach ihren Kolleginnen und Kollegen im Osten starten am Montag auch die rund 640.000 Kinder und Jugendlichen in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Steiermark und Kärnten ins neue Schuljahr. Unter ihnen sind auch 53.000 Taferlklassler, die erstmals in die Klassenzimmer strömen. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 30. Juni 2023 und in den anderen Bundesländern bis 7. Juli.

