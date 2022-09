BP-Wahl: Kandidatendebatte als schwere Prüfung

Wien - Zu einem ersten Aufeinandertreffen aller sechs Herausforderer von Alexander Van der Bellen bei der Bundespräsidentenwahl ist es Sonntagabend im ORF gekommen. Neben der Klage über die Abwesenheit des Amtsinhabers arbeitete sich die Männerriege eineinhalb Stunden lang an Themen wie Regierungsentlassung, EU-Austritt oder Russland-Sanktion ab. Überrascht wurden die sechs mit einem Test in verfassungsrechtlicher Bundespräsidentenkompetenz.

Schotten nehmen Abschied von der Queen

London/Edinburgh - Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. können die Schottinnen und Schotten zu Beginn der Woche Abschied von Ihrer Majestät nehmen. Nach der Überführung ihres Sarges vom schottischen Landsitz Balmoral nach Edinburgh soll der Leichnam am Montag in einer Trauerprozession durch die Stadt gefahren werden. Dabei wird sich auch der neue König in Schottland zeigen.

Kopf-an-Kopf-Rennen nach Parlamentswahl in Schweden

Stockholm - Der Wahlkrimi um das äußerst knappe Rennen zwischen dem Mitte-links-Bündnis und dem konservativen Lager in Schweden wird in der Nacht auf Montag noch kein Ende finden. Ein vorläufiges Wahlergebnis werde es frühestens am Mittwoch geben, wenn Stimmen aus dem Ausland sowie verspätete vorzeitig abgegebene Stimmen ausgezählt worden seien, teilte die schwedische Wahlbehörde der Nachrichtenagentur TT mit.

Alcaraz gewinnt US Open und ist die neue Nummer 1

New York - Der Spanier Carlos Alcaraz hat seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen und sich zum jüngsten Weltranglistenersten der Tennis-Geschichte gekürt. Der 19-Jährige setzte sich im Finale der US Open in New York in der Nacht auf Montag gegen den Norweger Casper Ruud (23) mit 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 durch und belohnte sich damit gleich doppelt: Alcaraz holte in seinem ersten Grand-Slam-Finale den Premierensieg und löste den Russen Daniil Medwedew als Führenden der Weltrangliste ab.

Visa-Erleichterungen für Russen in der EU ausgesetzt

Brüssel - Russische Bürger profitieren ab Montag nicht mehr von einer erleichterten Visa-Vergabe für Reisen in Staaten des Schengen-Raums. Das zwischen der EU und Russland geschlossene Abkommen zur Erleichterung der Visa-Vergabe ist nach einem Beschluss der EU-Staaten von vergangener Woche für russische Staatsbürger nun komplett ausgesetzt.

Neues Schuljahr beginnt auch im Westen und Süden

Wien - Eine Woche nach ihren Kolleginnen und Kollegen im Osten starten am Montag auch die rund 640.000 Kinder und Jugendlichen in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Steiermark und Kärnten ins neue Schuljahr. Unter ihnen sind auch 53.000 Taferlklassler, die erstmals in die Klassenzimmer strömen. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 30. Juni 2023 und in den anderen Bundesländern bis 7. Juli.

Prozess zu Terroranschlägen mit 32 Toten in Brüssel beginnt

Brüssel - In der belgischen Hauptstadt Brüssel beginnt am Montag (9.00 Uhr MESZ) der Prozess zu den Terroranschlägen vom 22. März 2016. Damals töteten drei Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat am Hauptstadt-Flughafen sowie in einer Metro-Station im belebten EU-Viertel 32 Menschen, Hunderte wurden teils schwer verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red