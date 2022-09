Unbeteiligte Frau bei illegalem Autorennen in Wien getötet

Wien - Bei einem Wettrennen zwischen zwei Autofahrern auf der Wiener Ringstraße ist am Sonntagabend eine unbeteiligte Person getötet worden. Ein 26-Jähriger war mit seinem Fahrzeug am Schottenring bei Rot über die Kreuzung zur Wipplingerstraße gerast und gegen den Pkw einer Frau geprallt. Die 48-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus, berichtete die Polizei am Montag. Zeugen berichteten von einem Rennen mit einem weiteren Pkw, außerdem wurde ein Video des Vorfalls sichergestellt.

Schotten nehmen Abschied von der Queen

London/Edinburgh - Beim Gedenken an die britische Königin Elizabeth II. steht am Montag noch einmal Edinburgh im Fokus. Das neue Königspaar Charles III. und Camilla wurde am Morgen zunächst im britischen Parlament in London erwartet, bevor sie für den Trauerzug durch die schottische Hauptstadt und weitere Termine in den Norden reisen sollten. Charles will sich auch mit einer Ansprache an die Parlamentarier dort wenden.

Entscheidung im schwedischen Wahlkrimi nicht vor Mittwoch

Stockholm - Der Wahlkrimi zwischen dem Mitte-Links-Bündnis und dem konservativen Lager in Schweden wird frühestens am Mittwoch entschieden. Nach Auszählung der Urnenstimmen lagen die konservativen Oppositionsparteien am Montag in der Früh bei der kleinstmöglichen Mehrheit von 175 Mandaten im neuen Reichstag, während das Lager der amtierenden sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Magdalena Andersson bei 174 Mandaten stand. Bis Mittwoch werden Auslands- und Spätstimmen ausgezählt.

Ukraines Generalstab meldet Einnahme von mehr als 20 Orten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Vormarsch der ukrainischen Armee im Osten des Landes geht nach Angaben aus Kiew weiter. "Die Befreiung von Ortschaften unter russischer Besatzung in den Gebieten Charkiw und Donezk setzt sich fort", teilte der ukrainische Generalstab am Montag in seinem Lagebericht mit. Insgesamt seien mehr als 20 Ortschaften innerhalb der letzten 24 Stunden zurückerobert worden.

Einheitliche Covid-Infektionsstatistik ab Dienstag

Wien - Anstatt der bisherigen drei will das Gesundheitsministerium ab Dienstag nur noch eine einheitliche Zahl zu den täglichen Corona-Neuinfektionen veröffentlichen. In der aktuellen Phase der Pandemie sei die Beobachtung der längerfristigen Trends wichtiger als die kurzfristigen, tagesaktuellen Änderungen, heißt es dazu vom Ministerium. Dafür reiche eine einheitliche Meldung pro Tag aus. Diese soll ab Dienstag die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vornehmen.

50 Millionen Menschen leben in Zwangsarbeit

Genf - Rund 50 Millionen Menschen weltweit leben nach einer Studie in Zwangsarbeit. Die Zahl sei in den vergangenen fünf Jahren deutlich um 25 Prozent gestiegen. Den Bericht über moderne Sklaverei 2021 legten die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die Organisation für Migration (IOM) und die Walk Free-Stiftung, die sich gegen Sklaverei engagiert, am Montag in Genf vor.

Prozess zu Terroranschlägen mit 32 Toten in Brüssel begonnen

Brüssel - Der Prozess um die Terroranschläge im März 2016 in Brüssel hat vor einem Gericht der belgischen Hauptstadt begonnen. Neun der zehn Angeklagten erschienen am Montag in der Früh zur Vorverhandlung in dem Gericht, das im umgebauten früheren NATO-Hauptquartiers im Nordosten der Stadt für den Prozess eingerichtet wurde. Nur drei der Angeklagten blieben jedoch zur Vorverhandlung, sechs entschieden sich dazu, in ihre Zellen zurückzukehren.

Lufthansa und Piloten einigen sich auf 10 Monate Frieden

Frankfurt - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat sich mit der AUA-Mutter Lufthansa auf Gehaltserhöhungen und einen Ausschluss von Streiks geeinigt. Nun gelte eine Friedenspflicht bis 30. Juni 2023, um die offenen Themen in Ruhe verhandeln zu können, teilte die VC am Montag mit. Beide Parteien hätten sich darauf verständigt, die Grundvergütung während der Laufzeit zweimal um jeweils 490 Euro zu erhöhen.

