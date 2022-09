Schotten nehmen Abschied von der Queen

London/Edinburgh - Beim Gedenken an die britische Königin Elizabeth II. steht am Montag noch einmal Edinburgh im Fokus. Das neue Königspaar Charles III. und Camilla wurde am Morgen zunächst im britischen Parlament in London erwartet, bevor sie für den Trauerzug durch die schottische Hauptstadt und weitere Termine in den Norden reisen sollten. Charles will sich auch mit einer Ansprache an die Parlamentarier dort wenden.

Unbeteiligte Frau bei illegalem Autorennen in Wien getötet

Wien - Bei einem Wettrennen zwischen zwei Autofahrern auf der Wiener Ringstraße ist am Sonntagabend eine unbeteiligte Person getötet worden. Ein 26-Jähriger war mit seinem Fahrzeug am Schottenring bei Rot über die Kreuzung zur Wipplingerstraße gerast und gegen den Pkw einer Frau geprallt. Die 48-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus, berichtete die Polizei am Montag. Zeugen berichteten von einem Rennen mit einem weiteren Pkw, außerdem wurde ein Video des Vorfalls sichergestellt.

Regierung gibt Startschuss für Energiesparkampagne

Wien - Die Regierung hat am Montag ihre Energiesparkampagne vorgestellt. Mit Maßnahmen, die "unkompliziert und ohne viel Geld in die Hand zu nehmen, zu Hause umsetzbar sind", könnten insgesamt 11 Prozent des derzeitigen Energieverbrauchs eingespart werden, sagte Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Pressekonferenz. Vermittelt werden sollen die Energiespartipps bis einschließlich März mittels Werbekampagne. Auch über verbindliche Maßnahmen denkt die Regierung nach.

Fake-Polizisten ließen Wiener Opfer Goldbarren bestellen

Wien - Falsche Polizisten haben Ende Juli einen 86-jährigen Wiener Bewohner einer Seniorenresidenz in Favoriten zum Bestellen von Goldbarren im Internet veranlasst. Der Pensionist schaltete aber rechtzeitig und verständigte die echte Polizei. Dadurch entstand ihm kein Schaden, zusätzlich gelang es mit seiner Hilfe einer Ermittlerin des Landeskriminalamtes, Außenstelle Süd, einen 21-jährigen Abholer zu schnappen. Der Fall zeigte einen neuen Modus Operandi der Trickbetrüger auf.

Entscheidung im schwedischen Wahlkrimi nicht vor Mittwoch

Stockholm - Der Wahlkrimi zwischen dem Mitte-Links-Bündnis und dem konservativen Lager in Schweden wird frühestens am Mittwoch entschieden. Nach Auszählung der Urnenstimmen lagen die konservativen Oppositionsparteien am Montag in der Früh bei der kleinstmöglichen Mehrheit von 175 Mandaten im neuen Reichstag, während das Lager der amtierenden sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Magdalena Andersson bei 174 Mandaten stand. Bis Mittwoch werden Auslands- und Spätstimmen ausgezählt.

Ukraine treibt Gegenoffensive weiter voran

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine treibt nach den jüngsten militärischen Erfolgen ihre Gegenoffensive weiter voran. Allein innerhalb des vergangenen Tages seien mehr als 20 russisch-besetzte Ortschaften zurückerobert worden, teilte der Generalstab am Montag mit. Das britische Verteidigungsministerium erklärte unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse, Russland habe vermutlich den Abzug der Truppen aus dem gesamten zuvor besetzten Gebiet westlich des Flusses Oskil in der Region Charkiw befohlen.

Einheitliche Covid-Infektionsstatistik ab Dienstag

Wien - Anstatt der bisherigen drei will das Gesundheitsministerium ab Dienstag nur noch eine einheitliche Zahl zu den täglichen Corona-Neuinfektionen veröffentlichen. In der aktuellen Phase der Pandemie sei die Beobachtung der längerfristigen Trends wichtiger als die kurzfristigen, tagesaktuellen Änderungen, heißt es dazu vom Ministerium. Dafür reiche eine einheitliche Meldung pro Tag aus. Diese soll ab Dienstag die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vornehmen.

50 Millionen Menschen leben in Zwangsarbeit

Genf - Rund 50 Millionen Menschen weltweit leben nach einer Studie in Zwangsarbeit. Die Zahl sei in den vergangenen fünf Jahren deutlich um 25 Prozent gestiegen. Den Bericht über moderne Sklaverei 2021 legten die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die Organisation für Migration (IOM) und die Walk Free-Stiftung, die sich gegen Sklaverei engagiert, am Montag in Genf vor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red