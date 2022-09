Britisches Königspaar in Londoner Parlament und Edinburgh

London/Edinburgh - König Charles III. und seine Gemahlin Camilla haben am Montagvormittag in einer feierlichen Zeremonie in London die Beileidsbekundungen des britischen Parlaments entgegengenommen. Im Anschluss reiste das Königspaar nach Edinburgh in Schottland weiter, wo sie am frühen Nachmittag eintrafen. Sie begleiten den Sarg der verstorbenen Königin Elizabeth II. von der königlichen Residenz, dem Palace of Holyroodhouse, zur St. Giles' Cathedral. Dort ist auch ein Gottesdienst geplant.

Regierung gibt Startschuss für Energiesparkampagne

Wien - Die Regierung hat am Montag ihre Energiesparkampagne vorgestellt. Mit Maßnahmen, die "unkompliziert und ohne viel Geld in die Hand zu nehmen, zu Hause umsetzbar sind", könnten insgesamt 11 Prozent des derzeitigen Energieverbrauchs eingespart werden, sagte Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Pressekonferenz. Umweltverbände sehen in der Kampagne einen wichtigen Schritt, fordern aber weitere Maßnahmen, etwa die Umsetzung eines Energieeffizienzgesetzes.

Sechs Monate bedingt für Mensdorff-Pouilly wegen Geldwäsche

Wien - Rüstungslobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen des Vorwurfs der Geldwäsche zu sechs Monaten, bedingt auf eine Probezeit von drei Jahren, verurteilt worden. Außerdem muss er 50.000 Euro zahlen, die er für die Geldflüsse bekommen haben soll. Es war bereits das zweite gegen ihn angestrengte Verfahren, in dem ihm Geldwäsche vorgeworfen wurde. 2013 setzte es jedoch einen Freispruch. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Unbeteiligte Frau bei illegalem Autorennen in Wien getötet

Wien - Bei einem Rennen zweier Autofahrer in der Wiener Innenstadt ist am Sonntagabend eine unbeteiligte Person getötet worden. Ein 26-Jähriger war mit seinem Fahrzeug am Schottenring bei Rot über eine Kreuzung gerast und gegen den Pkw einer 48-jährigen Frau geprallt, die daraufhin starb. Der leicht verletzte 26-Jährige wurde festgenommen. Zeugen berichteten von einem Rennen mit einem weiteren Pkw-Lenker. Dieser ist flüchtig, es wurde aber ein Video des Vorfalls sichergestellt.

Ukraine treibt Gegenoffensive weiter voran

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine treibt nach den jüngsten militärischen Erfolgen ihre Gegenoffensive weiter voran. Allein innerhalb des vergangenen Tages seien mehr als 20 russisch-besetzte Ortschaften im Osten des Landes zurückerobert worden, teilte der Generalstab am Montag mit. Auch im Süden meldeten das ukrainische Militär Erfolge. Der Kreml kündigte unterdessen an, seine Offensive in der Ukraine fortzusetzen, bis die ursprünglich gesetzten Ziele erreicht worden seien.

Fake-Polizisten ließen Wiener Opfer Goldbarren bestellen

Wien - Falsche Polizisten haben Ende Juli einen 86-jährigen Wiener Bewohner einer Seniorenresidenz in Favoriten zum Bestellen von Goldbarren im Internet veranlasst. Der Pensionist schaltete aber rechtzeitig und verständigte die echte Polizei. Dadurch entstand ihm kein Schaden, zusätzlich gelang es mit seiner Hilfe einer Ermittlerin des Landeskriminalamtes, Außenstelle Süd, einen 21-jährigen Abholer zu schnappen. Der Fall zeigte einen neuen Modus Operandi der Trickbetrüger auf.

Amtsarzt nach Balkonsturz von Baby für Einweisung von Bruder

Wien - Jener Elfjährige, der verdächtigt wird, mit dem tödlichen Balkonsturz seines neun Monate alten Bruders in Wien-Donaustadt in Verbindung zu stehen, ist am Sonntag von einem Amtsarzt untersucht worden. Dieser "bescheinigte, dass die Voraussetzungen für eine Einweisung in eine psychiatrischen Abteilung vorliegen", teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Seitens der Polizei würden keine weiteren Ermittlungen getätigt. Der Elfjährige leidet unter einer neurologischen Krankheit.

