König Charles III. führt Trauerzug von Queen an

London/Edinburgh - Bevor die gestorbene Queen an diesem Dienstag von Edinburgh nach London übergeführt werden soll, haben Tausende Schotten bei einem Trauerzug Abschied von Elizabeth II. genommen. König Charles III. führte am Montag in der Altstadt der schottischen Hauptstadt zu Fuß eine Prozession mit dem Sarg an.

Regierung gibt Startschuss für Energiesparkampagne

Wien - Die Regierung hat am Montag ihre Energiesparkampagne vorgestellt. Mit Maßnahmen, die "unkompliziert und ohne viel Geld in die Hand zu nehmen, zu Hause umsetzbar sind", könnten insgesamt 11 Prozent des derzeitigen Energieverbrauchs eingespart werden, sagte Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Pressekonferenz. Umweltverbände sehen in der Kampagne einen wichtigen Schritt, fordern aber weitere Maßnahmen, etwa die Umsetzung eines Energieeffizienzgesetzes.

Sechs Monate bedingt für Mensdorff-Pouilly wegen Geldwäsche

Wien - Rüstungslobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen des Vorwurfs der Geldwäsche zu sechs Monaten, bedingt auf eine Probezeit von drei Jahren, verurteilt worden. Außerdem muss er 50.000 Euro zahlen, die er für die Geldflüsse bekommen haben soll. Es war bereits das zweite gegen ihn angestrengte Verfahren, in dem ihm Geldwäsche vorgeworfen wurde. 2013 setzte es jedoch einen Freispruch. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Tiroler ÖVP-Landjugend soll Corona-Förderungen zurückzahlen

Wien/Innsbruck - Dutzende Teilvereine der Tiroler "Jungbauernschaft/Landjugend" müssen über 800.000 Euro Corona-Hilfen zurückzahlen. Sie sind laut einer Prüfung dem Tiroler Bauernbund, einer Teilorganisation der ÖVP Tirol, zuzurechnen, und damit von Förderungen aus dem NPO-Fonds ausgeschlossen, teilte das Ressort von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Montag der APA mit. LH Günther Platter (ÖVP) ritt indes heftige Attacken gegen das Vizekanzleramt und ortete "Missmanagement".

Taliban-Repressalien in Afghanistan auf UNO-Tapet

Kabul/Genf - Der UNO-Sonderberichterstatter zur Lage der Menschenrechte in Afghanistan schlägt Alarm: "Die schwerwiegende Rücknahme der Rechte von Frauen und Mädchen, Repressalien gegen Gegner und Kritiker und ein hartes Durchgreifen der Taliban gegen die Meinungsfreiheit laufen auf einen Abstieg in Richtung Autoritarismus hinaus", sagte Richard Bennett am Montag auf einem Treffen des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen.

Rote Senioren drängen auf neues System mit mehr Plus

Wien - Der Pensionistenverband hat eine neue Forderung bei den Gesprächen über eine Erhöhung der Ruhensbezüge vorgelegt. Demnach soll die gesetzliche Anpassung die Inflation von Jänner bis Dezember abbilden und somit schon heuer mehr Geld bringen. Derzeit wird der Anpassungsfaktor gemäß der Teuerung zwischen August des Vorjahres und Juli des aktuellen Jahres fixiert. Angesichts der hohen Inflation würde das inakzeptable Einbußen bringen, findet Verbandspräsident Peter Kostelka.

Prozess zu Terroranschlägen mit 32 Toten in Brüssel begonnen

Brüssel - Der Prozess um die Terroranschläge im März 2016 in Brüssel hat vor einem Gericht der belgischen Hauptstadt begonnen. Neun der zehn Angeklagten erschienen am Montag zur Vorverhandlung in dem Gericht. Sie nahmen in Sicherheitskabinen aus Glas und Metall hinter den zahlreichen Verteidigern Platz. Auch Opfer der Anschläge und ihre Anwälte waren im Saal; die Geschworenenbank blieb zunächst leer.

