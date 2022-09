König Charles III. führt Trauerzug von Queen an

London/Edinburgh - Bevor die verstorbene Queen am Dienstag von Edinburgh nach London übergeführt wird, haben Tausende Schotten Abschied von Elizabeth II. genommen. König Charles III. führte am Montag in der Altstadt der schottischen Hauptstadt zu Fuß den Trauerzug mit dem Sarg an. Die Prozession führte von der königlichen Residenz, Palace of Holyroodhouse, zur St.-Giles-Kathedrale, in der ein Gottesdienst stattfand. Der geschlossene Sarg sollte dort für rund 24 Stunden aufgebahrt bleiben.

Regierung gibt Startschuss für Energiesparkampagne

Wien - Die Regierung hat am Montag ihre Energiesparkampagne vorgestellt. Mit Maßnahmen, die "unkompliziert und ohne viel Geld in die Hand zu nehmen, zu Hause umsetzbar sind", könnten insgesamt 11 Prozent des derzeitigen Energieverbrauchs eingespart werden, sagte Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Pressekonferenz. Umweltverbände sehen in der Kampagne einen wichtigen Schritt, fordern aber weitere Maßnahmen, etwa die Umsetzung eines Energieeffizienzgesetzes.

EMA erteilt weiterem Omikron-Vakzin die Zulassung

Den Haag - Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat am Montag einen Corona-Impfstoff zugelassen, der auch gegen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 wirkt. Die in Amsterdam ansässige EMA erklärte, die Zulassung dieses Impfstoffs von Biontech/Pfizer erweitere noch einmal das Impf-Arsenal, um sich mit Blick auf den nahenden Herbst und Winter vor Covid-19 schützen zu können.

Tiroler ÖVP-Landjugend soll Corona-Förderungen zurückzahlen

Wien/Innsbruck - Dutzende Teilvereine der Tiroler "Jungbauernschaft/Landjugend" müssen über 800.000 Euro Corona-Hilfen zurückzahlen. Sie sind laut einer Prüfung dem Tiroler Bauernbund, einer Teilorganisation der ÖVP Tirol, zuzurechnen, und damit von Förderungen aus dem NPO-Fonds ausgeschlossen, teilte das Ressort von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Montag der APA mit. LH Günther Platter (ÖVP) ritt indes heftige Attacken gegen das Vizekanzleramt und ortete "Missmanagement".

IAEA sieht Chancen auf Abkommen zu AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Die Internationale Atomenergiebehörde hat sich verhalten optimistisch zur weiteren Entwicklung um das von Kampfhandlungen bedrohte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja geäußert. Er habe bei der ukrainischen wie bei der russischen Regierung "Anzeichen" dafür gesehen, dass sie an einem Abkommen zum Verzicht auf Kampfhandlungen rund um das Akw interessiert seien, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Montag vor einem Treffen des Gouverneursrat der Behörde in Wien.

Rote Senioren drängen auf neues System mit mehr Plus

Wien - Der Pensionistenverband hat eine neue Forderung bei den Gesprächen über eine Erhöhung der Ruhensbezüge vorgelegt. Demnach soll die gesetzliche Anpassung die Inflation von Jänner bis Dezember abbilden und somit schon heuer mehr Geld bringen. Derzeit wird der Anpassungsfaktor gemäß der Teuerung zwischen August des Vorjahres und Juli des aktuellen Jahres fixiert. Angesichts der hohen Inflation würde das inakzeptable Einbußen bringen, findet Verbandspräsident Peter Kostelka.

Prozess zu Terroranschlägen mit 32 Toten in Brüssel begonnen

Brüssel - Der Prozess um die Terroranschläge im März 2016 in Brüssel hat vor einem Gericht der belgischen Hauptstadt begonnen. Neun der zehn Angeklagten erschienen am Montag zur Vorverhandlung in dem Gericht. Sie nahmen in Sicherheitskabinen aus Glas und Metall hinter den zahlreichen Verteidigern Platz. Auch Opfer der Anschläge und ihre Anwälte waren im Saal; die Geschworenenbank blieb zunächst leer.

Wiener Börse schließt sehr fest, ATX gewinnt 2,44 Prozent

Wien - Der Montagshandel an der Wiener Börse ist mit klaren Aufschlägen zu Ende gegangen. Der heimische Leitindex ATX schloss um 2,44 Prozent höher bei 3.033,27 Einheiten - der vierte Gewinntag in Folge. Positive Vorgaben lieferten im Späthandel die US-Börsen. Im Branchenvergleich waren Bankenwerte gut gesucht. So stiegen Erste Group um 4,4 Prozent. Aber auch die Papiere der OMV waren um knapp drei Prozent deutlich teurer.

