Ukrainische Truppen suchen nach russischen Kollaborateuren

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Truppen durchkämmen die zurückeroberten Gebiete im Osten nach Kollaborateuren der russischen Besatzungsmacht. Außerdem würden Minen geräumt, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht Montagabend mit. Er machte keine weiteren Angaben zum Vordringen der Ukrainer, die die russischen Truppen im Gebiet Charkiw weitgehend in die Flucht geschlagen haben. Der österreichische Militär-Stratege Berthold Sandtner sprach in der ZiB2 von einem "Wendepunkt".

IAEA sieht Chancen auf Abkommen zu AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Die Internationale Atomenergiebehörde hat sich verhalten optimistisch zur weiteren Entwicklung um das von Kampfhandlungen bedrohte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja geäußert. Er habe bei der ukrainischen wie bei der russischen Regierung "Anzeichen" dafür gesehen, dass sie an einem Abkommen zum Verzicht auf Kampfhandlungen rund um das Akw interessiert seien, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Montag vor einem Treffen des Gouverneursrat der Behörde in Wien.

Sarg der Queen wird nach London überführt

London/Edinburgh/Belfast - Der Leichnam von Queen Elizabeth II. wird am Dienstag von Schottland in die britische Hauptstadt London überführt. Ein Flugzeug mit dem Sarg soll um 19.00 Uhr (MESZ) vom Flughafen der schottischen Hauptstadt Edinburgh abheben und knapp eine Stunde später landen. Mit an Bord ist Queen-Tochter Prinzessin Anne. Der Sarg wird zum Buckingham-Palast gefahren, wo er über Nacht bleibt.

König Charles III. führte Trauerzug in Edinburgh an

London/Edinburgh - Bevor die verstorbene Queen am Dienstag von Edinburgh nach London übergeführt wird, haben Tausende Schotten Abschied von Elizabeth II. genommen. König Charles III. führte am Montag in der Altstadt der schottischen Hauptstadt zu Fuß den Trauerzug mit dem Sarg an. Die Prozession führte zur St.-Giles-Kathedrale in der ein Gottesdienst stattfand. Am Abend übernahmen die Kinder der Queen die Totenwache. Die Kathedrale soll die ganze Nacht geöffnet bleiben.

EMA erteilt weiterem Omikron-Vakzin die Zulassung

Den Haag - Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat am Montag einen Corona-Impfstoff zugelassen, der auch gegen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 wirkt. Die in Amsterdam ansässige EMA erklärte, die Zulassung dieses Impfstoffs von Biontech/Pfizer erweitere noch einmal das Impf-Arsenal, um sich mit Blick auf den nahenden Herbst und Winter vor Covid-19 schützen zu können.

Papst Franziskus reist nach Kasachstan

Nur-Sultan (Astana) - Papst Franziskus bricht zu einer dreitägigen Reise nach Kasachstan auf, wo er an einem internationalen Religionstreffen teilnimmt. In der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan ist nach der Landung (13.45 Uhr/MESZ) ein Empfang mit Staatspräsident Kassym-Schomart Tokajew und Diplomaten (14.30 Uhr/MESZ) vorgesehen. Für den 85 Jahre alten Pontifex, der an Knieproblemen leidet und die meiste Zeit im Rollstuhl sitzt, ist es die dritte Auslandsreise in diesem Jahr.

Brände in Oregon zerstören fast 100.000 Hektar Vegetation

Los Angeles - Im US-Westküstenstaat Oregon sind bei großflächigen Waldbränden fast 100.000 Hektar Vegetation verbrannt. Westlich der Großstadt Eugene hätten sich die Flammen in den vergangenen Tagen "extrem" ausgebreitet und seien vollständig außer Kontrolle, erklärte die US-Waldbrandbekämpfungsbehörde NWCG am Montag. In mehreren Landkreisen in Oregon wurden von den Flammen bedrohte Ortschaften evakuiert.

