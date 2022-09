Sarg der Queen wird nach London überführt

London/Edinburgh/Belfast - Der Leichnam von Queen Elizabeth II. wird am Dienstagabend von Schottland in die britische Hauptstadt London überführt. Ein Flugzeug mit dem Sarg soll um 19.00 Uhr (MESZ) vom Flughafen von Edinburgh abheben und knapp eine Stunde später landen. Mit an Bord ist Queen-Tochter Prinzessin Anne (72). Der Sarg von Elizabeth II. wird dann zum Buckingham-Palast gefahren, wo er über Nacht bleibt. König Charles III. wird in London nicht dabei sein.

"Succession" gewinnt Emmy als bestes Drama

Los Angeles - Bei der Verleihung der Emmy Awards hat Hollywood-Star Michael Keaton am Montag (Ortszeit) in Los Angeles einen der ersten begehrten TV-Preise abgeräumt. Der 71-Jährige gewann für seine Rolle im Pharma-Drama "Dopesick" die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie. Die Mediensatire "Succession" gewann den Preis als beste Dramaserie des Jahres.

Schwere Kämpfe zwischen Aserbaidschan und Armenien

Jerewan (Eriwan)/Stepanakert/Baku - Zwischen Aserbaidschan und Armenien im Kaukasus sind in der Nacht auf Dienstag wieder schwere Kämpfe ausgebrochen. Das armenische Verteidigungsministerium in Jerewan teilte mit, dass aserbaidschanische Truppen an drei Stellen armenische Stellungen mit Artillerie und großkalibrigen Waffen angegriffen hätten. Es gebe Tote und Verwundete.

Bundesheer hat Probleme mit Befüllen von Auslandsmissionen

Wien/Prishtina (Pristina)/Sarajevo - Das Bundesheer hat massive Probleme, genügend Soldaten für die Auslandsmissionen am Balkan zu finden. Die Schwierigkeiten sind nicht neu und sie werden immer größer. Das geht aus einer der APA vorliegenden internen Bewertung der Auslandseinsätze hervor. Sowohl die Kosovo-Mission als auch der Einsatz in Bosnien und Herzegowina sind demnach gefährdet. Besonders dramatisch ist die Lage beim medizinischen Personal.

USA sehen bedeutende Fortschritte in Ukraines Gegenoffensive

Kiew (Kyjiw)/Moskau - US-Außenminister Antony Blinken bescheinigt den ukrainischen Streitkräften bei ihrer Gegenoffensive "bedeutende Fortschritte". "Ihr Vorgehen war sehr systematisch geplant und wurde natürlich von den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern unterstützt, um sicherzustellen, dass die Ukraine über die Ausrüstung verfügt, die sie zur Durchführung dieser Gegenoffensive benötigt", sagte Blinken auf einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit) in Mexiko.

Absturz von unbemannter Blue-Origin-Rakete beim Start

Seattle - Beim Start einer Weltraumkapsel des Unternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist es zu einem größeren Zwischenfall gekommen. Kurz nach dem Start einer unbemannten Kapsel mit Forschungsausrüstung im US-Staat Texas stürzte am Montag nach Angaben von Blue Origin die Trägerrakete zu Boden. Die Kapsel selbst sei unbeschädigt, da sie sich mit einem Notsystem von ihrem Träger habe lösen können.

EMA erteilt weiterem Omikron-Vakzin die Zulassung

Den Haag - Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat am Montag einen Corona-Impfstoff zugelassen, der auch gegen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 wirkt. Die in Amsterdam ansässige EMA erklärte, die Zulassung dieses Impfstoffs von Biontech/Pfizer erweitere noch einmal das Impf-Arsenal, um sich mit Blick auf den nahenden Herbst und Winter vor Covid-19 schützen zu können.

