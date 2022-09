Sarg der Queen wird nach London überführt

London/Edinburgh/Belfast - Der Leichnam von Queen Elizabeth II. wird am Dienstagabend von Schottland in die britische Hauptstadt London überführt. Ein Flugzeug mit dem Sarg soll um 19.00 Uhr (MESZ) vom Flughafen von Edinburgh abheben und knapp eine Stunde später landen. Mit an Bord ist Queen-Tochter Prinzessin Anne (72). Der Sarg von Elizabeth II. wird dann zum Buckingham-Palast gefahren, wo er über Nacht bleibt. König Charles III. wird in London nicht dabei sein.

Lebenslang nach tödlichem Maskenstreit in Deutschland

Bad Kreuznach - Im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht in Deutschland ist der Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Bad Kreuznach wertete in seinem Urteil am Dienstag die Tat als Mord und folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Anders als von Staatsanwaltschaft und der Nebenklage gefordert, stellte die Schwurgerichtskammer aber keine besondere Schwere der Schuld fest.

Führende Teile der russischen Armee enorm geschwächt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach Einschätzung britischer Geheimdienste sind führende Einheiten der russischen Armee durch den Krieg in der Ukraine enorm geschwächt. Insbesondere in der Anfangsphase des Krieges habe es schwere Verluste gegeben, von denen sich die Truppen nicht erholt hätten, heißt es in einem Bericht. Betroffen sei etwa die Erste Gardepanzerarmee. Teile dieser prestigeträchtigen Einheit hätten sich in der vergangenen Woche aus der Region Charkiw zurückgezogen.

Schwere Kämpfe zwischen Aserbaidschan und Armenien - 49 Tote

Jerewan (Eriwan)/Stepanakert/Baku - Zwischen Aserbaidschan und Armenien im Kaukasus sind in der Nacht auf Dienstag wieder schwere Kämpfe ausgebrochen. Das armenische Verteidigungsministerium in Jerewan teilte mit, dass aserbaidschanische Truppen an drei Stellen armenische Stellungen mit Artillerie und großkalibrigen Waffen angegriffen hätten. 49 armenische Soldaten seien getötet worden, armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Dienstag in der Früh mit. Die Kämpfe dauerten an.

Bundesheer hat Probleme mit Befüllen von Auslandsmissionen

Wien/Prishtina (Pristina)/Sarajevo - Das Bundesheer hat massive Probleme, genügend Soldaten für die Auslandsmissionen am Balkan zu finden. Die Schwierigkeiten sind nicht neu und sie werden immer größer. Das geht aus einer der APA vorliegenden internen Bewertung der Auslandseinsätze hervor. Sowohl die Kosovo-Mission als auch der Einsatz in Bosnien und Herzegowina sind demnach gefährdet. Besonders dramatisch ist die Lage beim medizinischen Personal.

Erste tödliche Känguru-Attacke in Australien seit 1936

Perth - In Australien hat es Berichten zufolge erstmals seit 1936 wieder einen tödliche Känguru-Angriff auf einen Menschen gegeben. Ein 77 Jahre alter Mann, der das Beuteltier als Haustier hielt, sei am Wochenende attackiert worden und später an seinen schweren Verletzungen gestorben, berichtete der australische Sender ABC am Dienstag.

Papst Franziskus bei Religions-Weltkongress in Kasachstan

Nur-Sultan (Astana) - Papst Franziskus ist am Dienstag zu einer dreitägigen Reise nach Kasachstan auf, wo er an einem internationalen Religionstreffen teilnimmt. In der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan ist nach der Landung (13.45 Uhr/MESZ) ein Empfang mit Staatspräsident Kassym-Schomart Tokajew und Diplomaten (14.30 Uhr/MESZ) vorgesehen. Für den 85 Jahre alten Pontifex, der an Knieproblemen leidet und die meiste Zeit im Rollstuhl sitzt, ist es die dritte Auslandsreise heuer.

Flughafen Wien: Passagieraufkommen im August stark gestiegen

Wien/Schwechat - Die Passagierzahlen auf Österreichs größtem Flughafen, dem Vienna International Airport, waren im August zwar um die Hälfte höher als vor einem Jahr, das Niveau vor der Corona-Pandemie ist aber noch nicht erreicht. 2,77 Millionen Reisende wurden im August am Standort Wien gezählt - das waren um 56 Prozent mehr als im August 2021, aber um 12 Prozent weniger als im August 2019, wie der Flughafen am Dienstag mitteilte.

