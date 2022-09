Sarg der Queen nach London - Charles III. in Nordirland

London/Edinburgh/Belfast - Der Leichnam von Queen Elizabeth II. wird am Dienstagabend von Schottland in die britische Hauptstadt London überführt. Ein Flugzeug mit dem Sarg soll um 19.00 Uhr (MESZ) vom Flughafen von Edinburgh abheben und knapp eine Stunde später landen. Mit an Bord ist Queen-Tochter Prinzessin Anne (72). König Charles III. setzte seine Tour durch die Landesteile fort. Begleitet von seiner Frau Camilla flog er am Dienstag von Edinburgh nach Belfast, wo er am frühen Nachmittag landete.

Unfalllenker bestreitet Straßenrennen am Wiener Ring

Wien - Der 26-jährige Lenker, der sich mit seinem Auto am Sonntag auf der Wiener Ringstraße mit einem anderen Pkw ein illegales Straßenrennen geliefert haben soll, bei dem eine unbeteiligte Frau gestorben ist, streitet ab, ein Wettrennen gefahren zu sein. "Er bestreitet es grundsätzlich und sagt, er ist kein Rennen gefahren und will auch nicht zu schnell gefahren zu sein", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA am Dienstag auf Anfrage.

Einigung über Ausgestaltung der Kalten Progression

Wien - Die türkis-grüne Bundesregierung hat die Verhandlungen zur Abschaffung der Kalten Progression und Valorisierung der Sozialleistungen abgeschlossen. Am morgigen Mittwoch soll das Vorhaben im Ministerrat beschlossen werden. Abgeschafft wird die schleichende Steuererhöhung mit Jahresbeginn. Zwei Drittel der Einnahmen durch die Kalte Progression fließen künftig automatisch via Einkommenssteuer und Absetzbeträge zurück an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

Dutzende Tote bei Kämpfen von Aserbaidschan und Armenien

Jerewan (Eriwan)/Stepanakert/Baku - Zwischen Aserbaidschan und Armenien im Kaukasus sind in der Nacht auf Dienstag wieder schwere Kämpfe ausgebrochen. Das armenische Verteidigungsministerium in Jerewan teilte mit, dass aserbaidschanische Truppen an drei Orten Stellungen mit Artillerie und großkalibrigen Waffen angegriffen hätten. Armenien teilte mit, mindestens 49 seiner Soldaten seien getötet worden. Aserbaidschan räumte ebenfalls "personelle Verluste" ein. Die EU schickte einen Vermittler in die Region.

Russland wehrt sich mit Raketen gegen Offensive der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland bombardiert nach eigenen Angaben die ukrainischen Streitkräfte an allen Frontlinien. "Die Luft- und Raketen-Streitkräfte sowie die russische Artillerie führen in allen Einsatzgebieten massive Angriffe gegen Einheiten der ukrainischen Streitkräfte aus", teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Explizit genannt wurden Angriffe vor allem im Osten, Süden und bei Charkiw im Nordosten des Landes, wo die Ukraine eine Gegenoffensive gestartet hat.

Debatte um deutsche Waffenlieferungen wird intensiver

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der militärischen Erfolge der Ukraine gegen die russische Armee lassen innerhalb der Ampel-Koalition die Rufe nach deutschen Panzer-Lieferungen immer lauter werden. Politiker von FDP und Grünen drängten am Dienstag auf eine derartige Unterstützung der Ukraine. Sie stellten sich damit gegen die Linie von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Ukraines Außenminister Dmytro Kuleba äußerte sich enttäuscht darüber, dass sich Berlin weiter weigert, Kampf- und Schützenpanzer zu liefern.

Bundesheer hat Probleme mit Befüllen von Auslandsmissionen

Wien/Prishtina (Pristina)/Sarajevo - Das Bundesheer hat massive Probleme, genügend Soldaten für die Auslandsmissionen am Balkan zu finden. Die Schwierigkeiten sind nicht neu und sie werden immer größer. Das geht aus einer der APA vorliegenden internen Bewertung der Auslandseinsätze hervor. Sowohl die Kosovo-Mission als auch der Einsatz in Bosnien und Herzegowina sind demnach gefährdet. Besonders dramatisch ist die Lage beim medizinischen Personal.

17 Millionen Menschen in Europa mit Long-Covid-Symptomen

Kopenhagen/Tel Aviv - Geschätzt mindestens 17 Millionen Menschen in Europa waren einer für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchgeführten Analyse zufolge in den ersten beiden Jahren der Pandemie von Long-Covid-Symptomen betroffen. Für die Modellrechnung hatte die Universität Washington Fälle in 53 europäischen Staaten ausgewertet, wie das Europa-Büro der WHO am Dienstag mitteilte. Als Kriterium galt eine Symptomdauer von mindestens drei Monaten in den Jahren 2020 und/oder 2021.

