Sarg der Queen nach London - Charles III. in Nordirland

London/Edinburgh/Belfast - Der Leichnam von Queen Elizabeth II. wird am Dienstagabend von Schottland in die britische Hauptstadt London überführt. Ein Flugzeug mit dem Sarg soll um 19.00 Uhr (MESZ) vom Flughafen von Edinburgh abheben und knapp eine Stunde später landen. Mit an Bord ist Queen-Tochter Prinzessin Anne (72). König Charles III. setzte seine Tour durch die Landesteile fort. Begleitet von seiner Frau Camilla flog er am Dienstag von Edinburgh nach Belfast, wo er am frühen Nachmittag landete.

Unfalllenker bestreitet Straßenrennen am Wiener Ring

Wien - Der 26-jährige Lenker, der sich mit seinem Auto am Sonntag auf der Wiener Ringstraße mit einem anderen Pkw ein illegales Straßenrennen geliefert haben soll, bei dem eine unbeteiligte Frau gestorben ist, streitet ab, ein Wettrennen gefahren zu sein. "Er bestreitet es grundsätzlich und sagt, er ist kein Rennen gefahren und will auch nicht zu schnell gefahren zu sein", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA am Dienstag auf Anfrage.

Einigung über Ausgestaltung der Kalten Progression

Wien - Die türkis-grüne Bundesregierung hat die Verhandlungen zur Abschaffung der Kalten Progression und Valorisierung der Sozialleistungen abgeschlossen. Am morgigen Mittwoch soll das Vorhaben im Ministerrat beschlossen werden. Abgeschafft wird die schleichende Steuererhöhung mit Jahresbeginn. Zwei Drittel der Einnahmen durch die Kalte Progression fließen künftig automatisch via Einkommenssteuer und Absetzbeträge zurück an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

Österreich reicht "Corsage" für den Auslandsoscar ein

Hollywood - Das Drama "Corsage" der österreichischen Filmemacherin Marie Kreutzer geht als österreichischer Kandidat ins Rennen um den Auslandsoscar. Das gab der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich am Dienstag bekannt. Der Spielfilm mit Vicky Krieps als Kaiserin Elisabeth wurde von einer unabhängigen, aus Vertreterinnen und Vertretern Filmwirtschaft und der Filmschaffenden bestellten Jury ausgewählt.

Dutzende Tote bei Kämpfen von Aserbaidschan und Armenien

Jerewan (Eriwan)/Stepanakert/Baku - Zwischen Aserbaidschan und Armenien im Kaukasus sind in der Nacht auf Dienstag wieder schwere Kämpfe ausgebrochen. Das armenische Verteidigungsministerium in Jerewan teilte mit, dass aserbaidschanische Truppen an drei Orten Stellungen mit Artillerie und großkalibrigen Waffen angegriffen hätten. Armenien teilte mit, mindestens 49 seiner Soldaten seien getötet worden. Aserbaidschan räumte ebenfalls "personelle Verluste" ein. Die EU schickte einen Vermittler in die Region.

Ukrainische Truppen setzen Vormarsch fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Abwehrkampf gegen Russland hat die Ukraine weitere Geländegewinne im Nordosten des Landes gemeldet. Demnach zogen sich russische Truppen nach ihrer Niederlage in der Region bei Charkiw am Dienstag aus ersten Orten im Nachbargebiet Luhansk zurück. Die USA dämpften nach dem ukrainischen Vormarsch jedoch die Euphorie: Die Fortschritte seien bedeutsam, doch sei es zu früh, die weitere Entwicklung zu beurteilen, sagte US-Außenminister Antony Blinken in Mexiko.

Bundesheer hat Probleme mit Befüllen von Auslandsmissionen

Wien/Prishtina (Pristina)/Sarajevo - Das Bundesheer hat massive Probleme, genügend Soldaten für die Auslandsmissionen am Balkan zu finden. Die Schwierigkeiten sind nicht neu und sie werden immer größer. Das geht aus einer der APA vorliegenden internen Bewertung der Auslandseinsätze hervor. Sowohl die Kosovo-Mission als auch der Einsatz in Bosnien und Herzegowina sind demnach gefährdet. Besonders dramatisch ist die Lage beim medizinischen Personal.

Papst zu Religionsgipfel in Kasachstan eingetroffen

Nur-Sultan (Astana) - Papst Franziskus will mit seiner Reise zum Religionstreffen in Kasachstan unterstreichen, dass er an der Seite aller Frieden suchenden Menschen der Welt steht. "Ich komme, um den Schrei der Vielen zu verstärken, die um Frieden flehen, der für unsere globalisierte Welt ein wesentlicher Entwicklungsfaktor ist", sagte das Oberhaupt der Katholiken am Dienstag in Nur-Sultan.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red