König Charles empfing Sarg der Queen im Buckingham-Palast

London/Edinburgh/Belfast - Der Leichnam von Queen Elizabeth II. ist im Buckingham-Palast angekommen. Der zuvor aus Nordirland zurückgekehrte König Charles III. empfing den Sarg seiner Mutter am Dienstagabend in London. Dabei waren auch Charles' Brüder Prinz Andrew und Prinz Edward sowie alle Enkelkinder, darunter auch Prinz William und Prinz Harry. Der Sarg war zuvor - begleitet von Queen-Tochter Prinzessin Anne - mit einer Maschine der Royal Air Force aus Schottland überführt worden.

US-Geheimdienste: Russland finanziert ausländische Politiker

Washington/Moskau - Russland hat nach Angaben von US-Geheimdiensten politische Parteien und Kandidaten im Ausland mit hunderten Millionen Euro verdeckt unterstützt. Einem am Dienstag veröffentlichten Gutachten der Geheimdienste zufolge wurden aus Moskau seit 2014 mindestens 300 Millionen Dollar in mehr als zwei Dutzend Länder überwiesen, um dort Einfluss auf die nationale Politik zu nehmen. Die genannte Summe sei aber wohl nur "die Spitze des Eisbergs", sagte ein hoher US-Regierungsvertreter.

Mann nach tödlicher Messerattacke auf Frau vor Gericht

Innsbruck - Ein 60-jähriger Mann muss sich am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens des Mordes verantworten. Er soll im November 2021 im Zuge eines Streits mit seiner 50-jährigen Frau in der gemeinsamen Wohnung zu einem Küchenmesser gegriffen und diese unter anderem mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Angeklagte gestand daraufhin die Tat bei seiner Einvernahme.

Ergebnis der Schweden-Wahl wird erwartet

Stockholm - Drei Tage nach der dramatischen Parlamentswahl in Schweden könnte in dem skandinavischen Land am Mittwoch ein vorläufiges Endergebnis feststehen. Angesichts eines überaus engen Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen dem linksgerichteten Lager und einem konservativ-rechten Block hatte die schwedische Wahlbehörde angekündigt, dass es ein vorläufiges Resultat frühestens am Mittwoch geben werde.

Von der Leyen hält Rede zur Lage der EU

EU-weit/Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält am Mittwoch (9.00 Uhr) ihre große Rede zur Lage der Europäischen Union. Erwartet wird, dass sie sich zur Situation in der Ukraine äußern und Notfallmaßnahmen gegen die hohen Energiepreise vorstellen wird. Zudem dürfte sie im Straßburger Europaparlament ihre weiteren Pläne für das kommende Jahr skizzieren. Die Rede zur Lage der Union wird jedes Jahr im September vom EU-Kommissionspräsidenten oder der -präsidentin gehalten.

Ex-SPÖ-Kanzleramtsminister Ostermayer im U-Ausschuss

Wien - Der ehemalige SPÖ-Kanzleramtsminister Josef Ostermayer kommt am Mittwoch in den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Verantwortlich für dessen Ladung zeichnet die ÖVP. Geht es nach der Volkspartei, sollen dabei etwaige parteipolitisch motivierte Umfragen unter Ex-Kanzler Werner Faymann (SPÖ) beleuchtet werden.

50 aserbaidschanische Soldaten sterben im Kaukasus-Konflikt

Jerewan (Eriwan)/Stepanakert/Baku - Bei den wiederaufgeflammten Kämpfen zwischen Aserbaidschan und Armenien im Kaukasus sind nach Militärangaben aus Baku 50 aserbaidschanische Soldaten getötet worden. Wie das Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte, gehörten 42 getötete Soldaten der Armee und acht den Grenztruppen an. Armenien hat ähnlich hohe Verlustzahlen durch die in der Nacht ausgebrochenen Gefechte gemeldet.

Ukrainische Truppen setzen Vormarsch fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat nach Angaben des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehr als 4.000 Quadratkilometer des von den russischen Streitkräften zurückeroberten Territoriums vollständig unter Kontrolle. Das Land sei auch dabei, seine Kontrolle über weitere 4.000 Quadratkilometer zu stabilisieren, sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Am Montag hatte er erklärt, die Ukraine habe bei ihrer jüngsten Gegenoffensive 6.000 Quadratkilometer zurückerobert.

