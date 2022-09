Kocher bei weiteren Haushaltsenergiehilfen zurückhaltend

Wien - ÖVP-Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher ist bei weiteren Energiehilfen über die Strompreisbremse hinaus zurückhaltend und will die Länder ins Boot holen, die schon bisher Heizkostenzuschüsse ausbezahlen. Details zum Energiekostenzuschuss für Firmen sollen in den nächsten Tagen präsentiert werden, kündigte Kocher im APA-Interview an. In der Energiekrise will der frühere IHS-Chef zwar Einsparpotenziale nützen, aber zu dunkel dürfe es auch nicht werden, fordert er.

Von der Leyen hält Rede zur Lage der EU

EU-weit/Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält am Mittwoch (9.00 Uhr) ihre große Rede zur Lage der Europäischen Union. Erwartet wird, dass sie sich zur Situation in der Ukraine äußern und Notfallmaßnahmen gegen die hohen Energiepreise vorstellen wird. Zudem dürfte sie im Straßburger Europaparlament ihre weiteren Pläne für das kommende Jahr skizzieren. Die Rede zur Lage der Union wird jedes Jahr im September vom EU-Kommissionspräsidenten oder der -präsidentin gehalten.

Queen wird in Westminster Hall aufgebahrt

London/Edinburgh - Die sterblichen Überreste der britischen Königin Elizabeth II. werden am Dienstag in einer feierlichen Prozession durch London in die Westminster Hall gebracht. König Charles III. sowie seine Söhne Prinz William und Prinz Harry geleiten den Sarg gemeinsam zum britischen Parlament. Das teilte der Palast am Dienstagabend mit. Vier Tage lang hat die Öffentlichkeit Gelegenheit, in Westminster Hall 23 Stunden täglich Abschied von der verstorbenen Regentin zu nehmen.

Ukrainische Truppen setzen Vormarsch fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat nach Angaben des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehr als 4.000 Quadratkilometer des von den russischen Streitkräften zurückeroberten Territoriums vollständig unter Kontrolle. Das Land sei auch dabei, seine Kontrolle über weitere 4.000 Quadratkilometer zu stabilisieren, sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Am Montag hatte er erklärt, die Ukraine habe bei ihrer jüngsten Gegenoffensive 6.000 Quadratkilometer zurückerobert.

Armenien sucht Schutz Moskaus in Konflikt mit Aserbaidschan

Jerewan (Eriwan)/Stepanakert/Baku - Im Schatten des Ukraine-Krieges sind zwischen Armenien und Aserbaidschan im Südkaukasus erneut schwere Kämpfe mit Dutzenden Toten ausgebrochen. Beide Seiten meldeten am Dienstag den Tod von jeweils etwa 50 ihrer Soldaten. Für Armenien sagte Ministerpräsident Nikol Paschinjan in Jerewan, das seien noch keine endgültigen Zahlen. Paschinjan telefoniert mit Russlands Präsident Wladimir Putin und bat um Hilfe der Militärallianz OVKS.

Ergebnis der Schweden-Wahl wird erwartet

Stockholm - Drei Tage nach der dramatischen Parlamentswahl in Schweden könnte in dem skandinavischen Land am Mittwoch ein vorläufiges Endergebnis feststehen. Angesichts eines überaus engen Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen dem linksgerichteten Lager und einem konservativ-rechten Block hatte die schwedische Wahlbehörde angekündigt, dass es ein vorläufiges Resultat frühestens am Mittwoch geben werde.

Mann nach tödlicher Messerattacke auf Frau vor Gericht

Innsbruck - Ein 60-jähriger Mann muss sich am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens des Mordes verantworten. Er soll im November 2021 im Zuge eines Streits mit seiner 50-jährigen Frau in der gemeinsamen Wohnung zu einem Küchenmesser gegriffen und diese unter anderem mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Angeklagte gestand daraufhin die Tat bei seiner Einvernahme.

Ex-SPÖ-Kanzleramtsminister Ostermayer im U-Ausschuss

Wien - Der ehemalige SPÖ-Kanzleramtsminister Josef Ostermayer kommt am Mittwoch in den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Verantwortlich für dessen Ladung zeichnet die ÖVP. Geht es nach der Volkspartei, sollen dabei etwaige parteipolitisch motivierte Umfragen unter Ex-Kanzler Werner Faymann (SPÖ) beleuchtet werden.

