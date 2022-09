Vida will KV-Verhandlungen für Hunderttausende vorziehen

Wien - Die vielen Auswirkungen vieler Krisen versprechen einen besonders heißen Tarif-Herbst. Die Gewerkschaft drängt im Vorfeld der Herbstlohnrunde nicht nur auf einen Mindestlohn von 2.000 Euro brutto. Sie will auch KV-Verhandlungen für hunderttausende Arbeitnehmer im Verkehrs- und Dienstleistungsbereich von der Eisenbahnerin bis zum Friseur vorziehen. Eigentlich würden diese erst 2023, also Monate nach richtungsweisenden Metaller-KV-Verhandlungen beginnen, die am Montag starten.

Von der Leyen sichert Ukraine langfristige Unterstützung zu

EU-weit/Straßburg - Russland kann nach den Worten von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf absehbare Zeit nicht mit einer Aufhebung der EU-Sanktionen rechnen. "Ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass die Sanktionen von Dauer sein werden", sagte die Deutsche am Mittwoch bei ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union in Straßburg. Moskau trage die Verantwortung dafür, dass die russische Wirtschaft den Anschluss verliere.

Queen wird in Westminster Hall aufgebahrt

London/Edinburgh - Die sterblichen Überreste der britischen Königin Elizabeth II. werden am Mittwoch in einer feierlichen Prozession durch London in die Westminster Hall gebracht. König Charles III. sowie seine Söhne Prinz William und Prinz Harry geleiten den Sarg gemeinsam zum britischen Parlament. Vier Tage lang hat die Öffentlichkeit Gelegenheit, in Westminster Hall 23 Stunden täglich Abschied von der verstorbenen Regentin zu nehmen. Stunden davor bildeten sich erste Warteschlangen.

Verdächtiger nach Doppelmord in Wien in Frankreich gefasst

Wien/Brest - Im Fall eines zweifachen Tötungsdeliktes in Wien-Mariahilf ist am gestrigen Dienstag in Frankreich ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 49-Jährige soll in der Nacht auf den 4. August seine Lebensgefährtin (32) und deren 15-jährige Tochter getötet haben. Die beiden anderen Kinder der Frau - zwei Buben - hatten in einer Arztpraxis um Hilfe gebeten. Landes- und Bundeskriminalamt konnten die Fluchtroute nachzeichnen und den Mann nun ausforschen.

Mann nach tödlicher Messerattacke auf Ehefrau vor Gericht

Innsbruck - Ein 60-jähriger Mann hat sich am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens des Mordes verantworten müssen. Er soll im November 2021 im Zuge eines Streits mit seiner 50-jährigen Frau in der gemeinsamen Wohnung in Innsbruck zu einem Küchenmesser gegriffen und diese unter anderem mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Angeklagte gestand daraufhin die Tat bei seiner Einvernahme. Zu Prozessbeginn bekannte er sich erneut schuldig.

Ex-SPÖ-Kanzleramtsminister Ostermayer im U-Ausschuss

Wien - Der ehemalige SPÖ-Kanzleramtsminister Josef Ostermayer ist heute, Mittwoch, Auskunftsperson im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Verantwortlich für dessen Ladung ist die ÖVP, sie will etwaige parteipolitisch motivierte Studien schon unter SPÖ-Kanzlern beleuchten. Während Grüne und NEOS dem zumindest abgewinnen konnten, einen mutmaßlich schon damals etablierten bedenklichen Umgang mit Medien nachgehen zu können, orteten FPÖ und SPÖ vor allem ein Zeitschinden der Volkspartei.

Experten erwarten Ende des sommerlichen Infektionsrückgangs

Wien - Die Experten des Covid-Prognosekonsortiums erwarten ab sofort ein Ende des sommerlichen Infektionsrückgangs in Österreich. Darauf deuten momentan die vorliegenden Parameter der gemeldeten Fallzahlen und die Belagsentwicklung in den Spitälern hin, hieß es am Mittwoch in dem wöchentlichen Update der Modellrechner von TU Wien, MedUni Wien und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Damit einhergehende Anstiege im Spitalsbelag würden "jedoch moderat erwartet".

Russland setzt iranische Drohnen im Ukraine-Krieg ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste wohl erstmals Drohnen aus iranischer Fertigung eingesetzt. "Russland bezieht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verstärkt Waffen aus anderen, stark mit Sanktionen belegten Ländern wie dem Iran und Nordkorea, während die eigenen Vorräte zur Neige gehen", heißt es in dem täglichen Bericht der Geheimdienste. Die Ukraine hatte am Dienstag den Abschuss einer der beschriebenen Drohnen gemeldet.

