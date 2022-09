Abschaffung der "kalten Progression" nun fix

Wien - Die Einschränkung der "kalten Progression" ist nun mehr oder weniger fix. Denn der Ministerrat hat die entsprechende Vorlage am Mittwoch abgesegnet. Nun bedarf es nur mehr eines parlamentarischen Beschlusses, damit die Österreicher steuerlich doch erheblich entlastet werden: "Es bleibt mehr vom Lohn", konstatierte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Von der Leyen sichert Ukraine langfristige Unterstützung zu

EU-weit/Straßburg - Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Europäische Union als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine grundlegend reformieren. In ihrer Rede zur Lage der Union ließ die deutsche Politikerin am Mittwoch in Straßburg keinen Zweifel daran, dass die Ukraine siegreich aus dem Krieg hervorgehen werde. Russlands Präsident Wladimir "Putin wird scheitern, die Ukraine und Europa werden sich durchsetzen", sagte von der Leyen.

Verdächtiger nach Doppelmord in Wien in Frankreich gefasst

Wien/Brest - Im Fall eines zweifachen Tötungsdeliktes in Wien-Mariahilf ist am gestrigen Dienstag in Frankreich ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 49-Jährige soll in der Nacht auf den 4. August seine Lebensgefährtin (32) und deren 15-jährige Tochter getötet haben. Die beiden anderen Kinder der Frau - zwei Buben - hatten in einer Arztpraxis um Hilfe gebeten. Landes- und Bundeskriminalamt konnten die Fluchtroute nachzeichnen und den Mann nun ausforschen.

Queen wird in Westminster Hall aufgebahrt

London/Edinburgh - Die sterblichen Überreste der britischen Königin Elizabeth II. werden am Mittwoch in einer feierlichen Prozession durch London in die Westminster Hall gebracht. König Charles III. sowie seine Söhne Prinz William und Prinz Harry geleiten den Sarg gemeinsam zum britischen Parlament. Vier Tage lang hat die Öffentlichkeit Gelegenheit, in Westminster Hall 23 Stunden täglich Abschied von der verstorbenen Regentin zu nehmen. Stunden davor bildeten sich erste Warteschlangen.

vida will KV-Verhandlungen für Hunderttausende vorziehen

Wien - Die vielen Auswirkungen vieler Krisen versprechen einen besonders heißen KV-Herbst. Die Gewerkschaft drängt im Vorfeld der Herbstlohnrunde nicht nur auf einen Mindestlohn von 2.000 Euro brutto. Sie will auch KV-Verhandlungen für hunderttausende Arbeitnehmer im Verkehrs- und Dienstleistungsbereich von der Eisenbahnerin bis zum Friseur vorziehen. Eigentlich würden diese erst 2023, also Monate nach den richtungsweisenden Metaller-KV-Verhandlungen beginnen, die am Montag starten.

Mann nach tödlicher Messerattacke auf Ehefrau vor Gericht

Innsbruck - Ein 60-jähriger Mann hat sich am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens des Mordes verantworten müssen. Er soll im November 2021 im Zuge eines Streits mit seiner 50-jährigen Frau in der gemeinsamen Wohnung in Innsbruck zu einem Küchenmesser gegriffen und diese unter anderem mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Angeklagte gestand die Tat bei seiner Einvernahme. Zu Prozessbeginn bekannte er sich erneut schuldig. Der Mann war zurechnungsfähig.

Ex-SPÖ-Kanzleramtsminister Ostermayer im U-Ausschuss

Wien - Der ehemalige SPÖ-Kanzleramtsminister Josef Ostermayer ist heute, Mittwoch, Auskunftsperson im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Verantwortlich für dessen Ladung ist die ÖVP, sie will etwaige parteipolitisch motivierte Studien schon unter SPÖ-Kanzlern beleuchten. Während Grüne und NEOS dem zumindest abgewinnen konnten, einen mutmaßlich schon damals etablierten bedenklichen Umgang mit Medien nachgehen zu können, orteten FPÖ und SPÖ vor allem ein Zeitschinden der Volkspartei.

Eisschwund verhindert Winterskilauf am Dachstein-Gletscher

Ramsau am Dachstein - Am Dachsteingletscher wird im kommenden Herbst und Winter kein Skiliftbetrieb anlaufen. Hitze, Regen und Saharasand haben dem Eis zu stark zugesetzt. "Es fehlen bis zu fünf Meter Schnee. Wir müssten die Stützen um fünf Meter versetzen und die Gletscherspalten an den Pisten schließen", bestätigte Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen, die für den Liftbetrieb am Gletscher zu sorgen haben, am Mittwoch einen Bericht der "Kleinen Zeitung".

