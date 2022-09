Von der Leyen sichert Ukraine langfristige Unterstützung zu

EU-weit/Straßburg/Kiew (Kyjiw) - Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Europäische Union als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine grundlegend reformieren. In ihrer Rede zur Lage der Union ließ die deutsche Politikerin am Mittwoch in Straßburg keinen Zweifel daran, dass die Ukraine siegreich aus dem Krieg hervorgehen werde. Russlands Präsident Wladimir "Putin wird scheitern, die Ukraine und Europa werden sich durchsetzen", sagte von der Leyen.

Selenskyj reist in befreite Gebiete in Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Rückzug russischer Truppen ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in den befreiten Teil der Ostukraine gereist. "Unsere blau-gelbe (Flagge) weht über dem befreiten Isjum", teilte der Staatschef am Mittwoch in sozialen Netzen mit. Selenskyj kündigte dabei ein weiteres Vorrücken der ukrainischen Armee an. "Wir bewegen uns nur in eine Richtung - vorwärts und bis zum Sieg", unterstrich der 44-Jährige. Fotos zeigen Selenskyj in Isjum mit ukrainischen Soldaten.

Abschaffung der "kalten Progression" nun fix

Wien - Die Einschränkung der "kalten Progression" ist nun mehr oder weniger fix. Denn der Ministerrat hat die entsprechende Vorlage am Mittwoch abgesegnet. Nun bedarf es nur mehr eines parlamentarischen Beschlusses, damit die Österreicher steuerlich doch erheblich entlastet werden: "Es bleibt mehr vom Lohn", konstatierte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Queen wird in Westminster Hall aufgebahrt

London - Es ist der erste Höhepunkt der Trauerfeiern nach dem Tod von Queen Elizabeth II.: Ein Trauerzug um König Charles III. und seine Söhne Prinz William und Prinz Harry geleitet den Sarg der Königin am Mittwochnachmittag in London vom Buckingham-Palast zum britischen Parlament. Trotz Regens harrten bereits in der Nacht viele Leute aus, um einen Platz in der Warteschlange für die Totenwache zu erhaschen.

Verdächtiger nach Doppelmord in Wien in Frankreich gefasst

Wien/Brest - Im Fall eines zweifachen Tötungsdeliktes in Wien-Mariahilf ist am gestrigen Dienstag in Frankreich ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 49-Jährige soll in der Nacht auf den 4. August seine Lebensgefährtin (32) und deren 15-jährige Tochter getötet haben. Die beiden anderen Kinder der Frau - zwei Buben - hatten in einer Arztpraxis um Hilfe gebeten. Landes- und Bundeskriminalamt konnten die Fluchtroute nachzeichnen und den Mann nun ausforschen.

vida will KV-Verhandlungen für Hunderttausende vorziehen

Wien - Die vielen Auswirkungen vieler Krisen versprechen einen besonders heißen KV-Herbst. Die Gewerkschaft drängt im Vorfeld der Herbstlohnrunde nicht nur auf einen Mindestlohn von 2.000 Euro brutto. Sie will auch KV-Verhandlungen für hunderttausende Arbeitnehmer im Verkehrs- und Dienstleistungsbereich von der Eisenbahnerin bis zum Friseur vorziehen. Eigentlich würden diese erst 2023, also Monate nach den richtungsweisenden Metaller-KV-Verhandlungen beginnen, die am Montag starten.

Bauern 2021 nach vier Jahren wieder mit mehr Gewinn

Wien - Im Vorjahr haben Österreichs Land- und Forstwirte erstmals seit 2017 wieder ein Einkommensplus verbucht. Es fiel dafür mit 15 Prozent deutlich aus, geht aus dem Grünen Bericht hervor, der morgen ans Parlament geleitet wird. "Das ist eine positive Entwicklung aber kein Grund für Euphorie" kommentiert Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) die Entwicklung. Denn im Vergleich zu vor zehn Jahren stagniere das Einkommen der Bauern noch.

Lebenslang nach tödlicher Messerattacke auf Ehefrau in Tirol

Innsbruck - Ein 60-jähriger Mann ist am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verbrechens des Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil der Geschworenen fiel einstimmig aus. Dem Mann wurde vorgeworfen, im November 2021 im Zuge eines Streits mit seiner 50-jährigen Frau in der gemeinsamen Wohnung in Innsbruck zu einem Küchenmesser gegriffen und diese unter anderem mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Wiener Börse tendiert merklich schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag deutlich schwächer tendiert. Damit setzt sich der Trend des Vortages fort. Der heimische Leitindex verlor gegen 14.40 Uhr 1,23 Prozent an Wert und notierte bei 2.959,09 Punkten. Am Dienstag hatte eine höher als erwartete US-Inflationsrate (Verbraucherpreise) für August für merkliche Verluste gesorgt. Wie heute Nachmittag bekannt wurde, sind die US-Erzeugerpreise im August mit 8,7 Prozent dagegen etwas weniger als erwartet gestiegen.

