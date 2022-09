Grazer Polizist starb bei Übung durch Schuss aus Dienstwaffe

Graz - Ein 27-jähriger Polizist ist am Mittwoch in Graz bei einer Übung durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe tödlich verletzt worden. Der genaue Hergang ist bisher noch unklar. Obwohl Kolleginnen und Kollegen sofort Erste Hilfe leisteten, starb der Mann noch in den Trainingsräumlichkeiten im Keller der Landespolizeidirektion. Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen, hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Sarg der Queen in Londoner Parlament aufgebahrt

London - Die Menschen in Großbritannien können nun im Londoner Parlament von der gestorbenen Queen Elizabeth II. Abschied nehmen. Am Mittwochnachmittag sind die Türen der Westminster Hall, wo der geschlossene Sarg der Königin aufgebahrt ist, für die allgemeine Bevölkerung geöffnet worden. Menschen verbeugten sich vor dem Sarg. Die Warteschlange erstreckte sich bereits über mehrere Kilometer entlang der Themse durch das Zentrum der britischen Hauptstadt.

Guterres sieht nach Putin-Telefonat kaum Chancen auf Frieden

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres sieht nach einem Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin momentan keine Hoffnung auf baldige Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew. "Es wäre naiv zu glauben, dass wir der Möglichkeit eines Friedensabkommens nahe sind", sagte Guterres am Mittwoch in New York. Zwar seien die Vereinten Nationen bereit, in jeglicher Hinsicht an einer diplomatischen Lösung zu arbeiten, die Chancen dafür seien gegenwärtig aber "minimal".

Ungarn gibt Blockade bei Verlängerung der EU-Sanktionen auf

Brüssel/Moskau - Ungarn hat nun doch von einer Blockade der Verlängerung von EU-Sanktionen gegen Russland abgesehen. Das Verfahren zur Beschlussfassung sei am Mittwoch erfolgreich abgeschlossen worden, sagte eine Sprecherin der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft. Der Beschluss werde nun im Amtsblatt der EU veröffentlicht, womit die Sanktionen um ein halbes Jahr verlängert werden. Konkret geht es um Strafmaßnahmen gegen mittlerweile mehr als 1.200 Personen.

Ex-Familienministerin Karmasin droht Verfahren

Wien - Für Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) wird es juristisch eng. Ihr Anwalt rechnet mit einem Verfahren in der Causa um Aufträge vom Sportministerium, die sich Karmasin mit illegalen Preisabsprachen verschafft habe soll. Für zwei Studien hatte Karmasin dem Ministerium insgesamt 140.268 Euro in Rechnung gestellt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) habe einen entsprechenden Vorhabensbericht auf den Weg gebracht, berichtete die "ZiB1" am Mittwoch.

Opposition gewann Schweden-Wahl - Andersson tritt zurück

Stockholm - Nach acht Jahren sozialdemokratischer Regierung kommt es in Schweden zu einem Machtwechsel. Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hat am Mittwochabend ihren Rücktritt erklärt, nachdem die Auszählung von Auslands- und Briefwahlstimmen den knappen Sieg des oppositionellen Mitte-Rechts-Lagers bestätigte. Trotz eines historischen Absturzes auf den dritten Platz hatte Konservativen-Chef Ulf Kristersson nun beste Aussichten, neuer Regierungschef zu werden.

Armenien und Aserbaidschan werfen einander neue Angriffe vor

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan werfen sich beide Seiten neue bewaffnete Angriffe vor. "Der Feind hat seinen Angriff unter Einsatz von Artillerie, Mörsern und großkalibrigen Schusswaffen" auf die Stadt Dschermuk wieder aufgenommen, teilte das armenische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium beschuldigte indes Armenien, aserbaidschanische Stellungen nahe von Kelbadschar und Latschin beschossen zu haben.

Ex-Finanzminister Löger soll VIG-Chef werden

Wien - In der Vienna Insurance Group (VIG) wurden heute die Weichen für die Neubesetzung der Chefetage gestellt. Demnach soll Vize-Konzernchef Hartwig Löger, Ex-Finanzminister und Kurzzeit-Kanzler für die ÖVP und davor UNIQA-Österreich-Chef, Vorstandsvorsitzender werden. VIG-Vorstand Peter Höfinger wird sein Stellvertreter. Über diesen Vorschlag berät der Aufsichtsrat am 29. November. Die Mandate von Löger und Höfinger sollen jeweils vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2027 laufen.

