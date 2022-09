Tausende standen nachts Schlange für Abschied von Queen

London - Tausende Menschen haben in London in der Nacht zum Donnerstag Schlange gestanden, um am Sarg von Königin Elizabeth II. persönlich Abschied nehmen zu können. Nach einer feierlichen Prozession vom Buckingham-Palast war der Sarg der Queen am frühen Mittwochabend für vier Tage in Westminster Hall aufgebahrt worden. Der Sitz des britischen Parlaments ist 23 Stunden täglich geöffnet, damit Besucher am Sarg vorbei defilieren können.

Russen beschießen Staudamm in Südukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Beschuss von Krywyj Rih in der Südukraine ist die dortige Wasserversorgung zusammengebrochen. Die Raketen hätten den Staudamm Karachunow getroffen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Ansprache. Das Wassersystem habe keine militärische Bedeutung, aber es verließen sich Hunderttausende Zivilisten täglich darauf. Laut Behörden wurde die Stadt, die vor dem Krieg 650.000 Einwohner zählte, am Mittwoch von acht russischen Marschflugkörpern getroffen.

UNO-Experten informieren über Ukraine-Kriegsverbrechen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die UNO-Untersuchungskommission zu Verbrechen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine tritt am heutigen Donnerstag (11.00 Uhr) erstmals in Wien vor die Presse. Die vom Norweger Erik M�se angeführte Expertengruppe will in der UNO-City ihre Arbeit näher vorstellen, nicht aber deren Ergebnisse, wie die Vereinten Nationen im Vorfeld mitteilten. Diese sollen am 23. September mündlich dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf präsentiert werden.

Regierung beruft Preiskommission für Sprit ein

Wien - Die Bundesregierung ist der Forderung der Arbeiterkammer (AK) nach einer Preiskommission für Mineralölprodukte nachgekommen. Sie wird den Markt nach � 5 Preisgesetz untersuchen. Dies geht aus einem Brief von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) an AK-Präsidentin Renate Anderl hervor, der der APA vorliegt. Unterzeichnet ist das rund einseitige Schreiben auch von Finanzminister Magnus Brunner und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (beide ÖVP).

Opposition gewann Schweden-Wahl - Andersson tritt zurück

Stockholm - Nach acht Jahren sozialdemokratischer Regierung kommt es in Schweden zu einem Machtwechsel. Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hat am Mittwochabend ihren Rücktritt erklärt, nachdem die Auszählung von Auslands- und Briefwahlstimmen den knappen Sieg des oppositionellen Mitte-Rechts-Lagers bestätigte. Trotz eines historischen Absturzes auf den dritten Platz hatte Konservativen-Chef Ulf Kristersson nun beste Aussichten, neuer Regierungschef zu werden.

Putin zu Gipfel in Usbekistan eingetroffen - Treffen mit Xi

Samarkand - Russlands Präsident Wladimir Putin ist einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge in Usbekistan eingetroffen, wo er am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit teilnehmen soll. Am Rande des Treffens in Samarkand wird Putin mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammenkommen. Die Unterredung ist für den frühen Nachmittag (Ortszeit) geplant, wie aus einem von der russischen Delegation an Medienvertreter ausgehändigten Terminplan hervorgeht.

Tropensturm "Muifa" - 1,6 Mio. Menschen in China evakuiert

Shanghai - Der Taifun "Muifa" hat an der Ostküste Chinas rund 1,6 Millionen Menschen zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen. Das Unwetter brachte am Donnerstag heftigen Wind und schwere Regenfälle mit sich. Der Staatssender CCTV berichtete, "Muifa" sei der erste Taifun seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1949, der die Metropole Shanghai heimsucht. Dort leben mehr als 25 Millionen Menschen.

Festnahme in Südkorea nach Fund von toten Kindern in Koffern

Seoul - Rund einen Monat nach dem Fund der sterblichen Überreste zweier Kinder in versteigerten Koffern in Neuseeland ist die mutmaßliche Mutter der Toten in Südkorea festgenommen worden. Die 42-Jährige stehe unter Mordverdacht, erklärten die Polizeibehörden in Südkorea und Neuseeland am Donnerstag. Gegen sie soll ein Auslieferungsverfahren eingeleitet werden.

