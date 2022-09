Tödlicher Schuss bei Grazer Polizei - Waffentausch vergessen

Graz - Nach dem tödlichen Schuss bei einer Polizei-Übung Mittwochabend im Keller der Landespolizeidirektion Steiermark ist bereits Donnerstagfrüh der Hergang geklärt: Wie die Staatsanwaltschaft Graz mitteilte, hatte der 39-jährige Übungsleiter vergessen, seine eigene Dienstwaffe gegen eine Übungswaffe zu tauschen. Bei der Demonstration einer gefährlichen Situation schoss er daher dem 27-Jährigen in den Rücken. Er wird sich wohl wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten müssen.

Tausende standen nachts Schlange für Abschied von Queen

London - Tausende Menschen sind in London in der Nacht auf Donnerstag Schlange gestanden, um am Sarg von Königin Elizabeth II. persönlich Abschied nehmen zu können. Der Sitz des britischen Parlaments ist in den kommenden Tagen 23 Stunden täglich geöffnet, damit Besucher am Sarg vorbei defilieren können. Der Sarg der Queen ist bis Montag 07.30 Uhr (MESZ) in Westminster Hall aufgebahrt. Zum Staatsbegräbnis in der Westminster Abbey Montagmittag werden etwa 2.000 Gäste erwartet.

Regierung beruft Preiskommission für Sprit ein

Wien - Die Bundesregierung ist der Forderung der Arbeiterkammer (AK) nach einer Preiskommission für Mineralölprodukte nachgekommen. Sie wird wie gesetzlich vorgesehen den Markt nach � 5 Preisgesetz untersuchen. Das geht aus einem Brief von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) an AK-Präsidentin Renate Anderl hervor, der der APA vorliegt. Unterzeichnet ist das rund einseitige Schreiben auch von Finanzminister Magnus Brunner und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (beide ÖVP).

Nur jeder Zweite macht regelmäßig mit seinen Kindern Sport

Wien/Wels - Die Menschen in Österreich betonen die Wichtigkeit von Sport ab dem Kindesalter, an der Umsetzung mangelt es aber. Das ist das Ergebnis einer IMAS-Umfrage im Auftrag des Fachhändlers Intersport, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. 94 Prozent bestätigen den Wert von Sport bereits in jungen Jahren, doch nur jeder Zweite bewegt sich häufig mit den Kindern. 18 Prozent der Österreicher sind Bewegungsmuffel, insgesamt sei aber ein leichter Trend zu mehr Sport ablesbar, hieß es.

Putin und Xi suchen nach neuer Weltordnung

Samarkand - Mitten in den Spannungen mit den USA und dem Westen suchen Russland und China den Schulterschluss. Erstmals seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wollten die Präsidenten Wladimir Putin und Xi Jinping am Donnerstag in Usbekistan zusammentreffen. Beide Staatsführer trafen im usbekischen Samarkand ein, um am zweitägigen Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) teilzunehmen.

Europäer leisten sich immer mehr Autos

Wien - Die Diskussion über Umweltschutz und eine Verkehrswende mag intensiv geführt werden. Vorerst nimmt die Zahl der Autos pro Kopf in der EU aber stetig zu. Zuletzt, zum Jahreswechsel 2020/2021, gab es pro 1.000 Einwohner in der EU 560 Autos, geht aus einer Berechnung des deutschen Bundesamts für Statistik hervor. Österreich liegt mit 570 Fahrzeugen leicht über dem EU-Schnitt. Vor zehn Jahren gab es in Österreich noch 530 Autos pro 1.000 Einwohner, im Jahr 2000 waren es 511.

Tirol-Schwerpunkt im U-Ausschuss

Wien - Der ÖVP-Korruptionsausschuss legt am Donnerstag einen Tirol-Tag ein. Als Auskunftspersonen geladen sind VP-Landesgeschäftsführer Martin Malaun, Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) und Jungbauern-Landeschef Dominik Traxl. Inhaltlich stehen unter anderem die an die Jungbauern geflossenen Corona-Förderungen oder auch Inserate in parteinahen Magazinen im Fokus. Die ÖVP ortete darin ein durchschaubares Manöver vor der bevorstehenden Tirol-Wahl am 25. September.

Schwedens Ministerpräsidentin Andersson reicht Rücktritt ein

Stockholm - Die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hat ihren Rücktritt als Regierungschefin eingereicht. Nun müssten der Reichstag und Parlamentspräsident Andreas Norl�n über den Prozess zur Bildung einer neuen Regierung entscheiden, sagte sie am Donnerstag in Stockholm. Bis eine neue Regierung steht, wird Andersson eine Übergangsregierung anführen.

