Persilschein der drei Prüfungsinstitute für die Wien Energie

Wien - Die drei Wirtschaftsprüfungsinstitute, die im Auftrag der Wien Energie deren Stromhandel geprüft haben, sehen die Börsengeschäfte des Unternehmens als "alternativlos" an. Es gebe keine Hinweise auf Spekulation oder ein mangelhaftes Risikomanagement, bescheinigen Michael Sponring (PwC) und Friedrich Jergitsch (Freshfields Bruckhaus Deringer) der Wien Energie. Als drittes Institut hatte Ithuba die Geschäfte geprüft. Damit bestätigten sie Zwischenergebnisse von vor einer Woche.

Sieben Kilometer lange Warteschlange bis zum Sarg der Queen

London - Die Warteschlange durch die Londoner Innenstadt zum Abschiednehmen am Sarg Queen Elizabeths II. hat am Donnerstag eine Länge von fast sieben Kilometer erreicht. Sie reichte von der Tower Bridge entlang des Südufers der Themse bis zum Stadtteil Lambeth und über die gleichnamige Brücke bis ins Parlament. Erwartet wird, dass bis Montagfrüh bis zu zwei Millionen Menschen der toten Monarchin in der Westminster Hall des Parlaments ihren Respekt zollen werden.

Tirol-Schwerpunkt im U-Ausschuss

Wien - Zehn Tage vor der Landtagswahl in Tirol hat der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss am Donnerstag einen Tirol-Tag eingelegt. Grüne und Opposition versuchten die an die Jungbauern im Land geflossenen Corona-Förderungen sowie Inserate in parteinahen Magazinen zu thematisieren. Von der ÖVP kam vehementer Widerstand in Form unzähliger Geschäftsordnungs-Wortmeldungen, sah sie all das doch nicht vom Untersuchungsgegenstand gedeckt, weil es nicht um die Vollziehung des Bundes gehe.

Tödlicher Schuss bei Grazer Polizei - Waffentausch vergessen

Graz - Nach dem tödlichen Schuss bei einer Polizei-Übung Mittwochabend im Keller der Landespolizeidirektion Steiermark ist bereits Donnerstagfrüh der Hergang geklärt: Wie die Staatsanwaltschaft Graz mitteilte, hatte der 39-jährige Übungsleiter vergessen, seine eigene Dienstwaffe gegen eine Übungswaffe zu tauschen. Bei der Demonstration einer gefährlichen Situation schoss er daher dem 27-Jährigen in den Rücken. Er wird sich wohl wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten müssen.

China und Russland demonstrieren Einigkeit

Samarkand - Die Präsidenten von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping, haben bei ihrem ersten Treffen seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs Einigkeit demonstriert. Putin lobte am Donnerstag am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Usbekistan die "ausgewogene" Haltung von Xi zum Krieg in der Ukraine. Er erhoffe sich einen neuen Impuls zur Vertiefung der russisch-chinesischen Partnerschaft, erklärte Putin bei dem Treffen mit Xi.

EU-Parlament sieht Ungarn nicht mehr als Demokratie

Budapest/Brüssel - Ungarn ist nach Ansicht des Europaparlaments keine vollwertige Demokratie mehr. Stattdessen hätten sich die Zustände in dem mitteleuropäischen Land so sehr verschlechtert, dass es zu einer "Wahlautokratie" geworden sei, heißt es in einem Bericht, den die große Mehrheit der Abgeordneten am Donnerstag in Straßburg annahm. Auch die Untätigkeit der EU habe zu "einem Zerfall der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn beigetragen".

Regierung beruft Preiskommission für Sprit ein

Wien - Die Bundesregierung ist der Forderung der Arbeiterkammer (AK) nach einer Preiskommission für Mineralölprodukte nachgekommen. Sie wird wie gesetzlich vorgesehen den Markt nach � 5 Preisgesetz untersuchen. Das geht aus einem Brief von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) an AK-Präsidentin Renate Anderl hervor, der der APA vorliegt. Unterzeichnet ist das rund einseitige Schreiben auch von Finanzminister Magnus Brunner und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (beide ÖVP).

Russland kooperiert nicht mit UNO-Kommission für Ukraine

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland verweigert sich der Kooperation mit einer UNO-Expertenkommission zur Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen im Ukraine-Krieg. Dies bestätigte die Kommission am heutigen Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Kooperationsanfragen seien abschlägig beantwortet worden, sagte der norwegische Ex-UNO-Richter Erik M�se. "Es gibt bisher keinen Dialog, aber wir verfolgen das weiter." Nächste Woche will das Gremium in Genf erste Arbeitsergebnisse präsentieren.

Wiener Börse tendiert merklich schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, im Verlauf mit etwas schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 14.45 Uhr mit 2.941,67 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,85 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,76 Prozent tiefer bei 1.485,14 Punkten. Nach freundlichem Beginn und einem Stabilisierungsversuch drehte der ATX im Verlauf des Vormittags ins Minus ab. Zuletzt veröffentlichte US-Konjunkturdaten sind durchwachsen ausgefallen.

