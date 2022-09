Sieben Kilometer lange Warteschlange bis zum Sarg der Queen

London - Die Warteschlange durch die Londoner Innenstadt zum Abschiednehmen am Sarg Queen Elizabeths II. hat am Donnerstag eine Länge von fast sieben Kilometer erreicht. Sie reichte von der Tower Bridge entlang des Südufers der Themse bis zum Stadtteil Lambeth und über die gleichnamige Brücke bis ins Parlament. Erwartet wird, dass bis Montagfrüh bis zu zwei Millionen Menschen der toten Monarchin in der Westminster Hall des Parlaments ihren Respekt zollen werden.

Tirol-Schwerpunkt im U-Ausschuss

Wien - Zehn Tage vor der Landtagswahl in Tirol hat der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss am Donnerstag einen Tirol-Tag eingelegt. Geprägt war er von gegenseitigen Blockaden und endlosen Geschäftsordnungsdiskussionen. Während Grüne und Opposition versuchten, die an die Jungbauern im Land geflossenen Corona-Förderungen sowie Inserate in parteinahen Magazinen zu thematisieren, leistete die ÖVP heftigen Widerstand und bestritt unermüdlich die Zulässigkeit der Fragen.

Persilschein der drei Prüfungsinstitute für die Wien Energie

Wien - Die drei Wirtschaftsprüfungsinstitute, die im Auftrag der Wiener Stadtwerke den Stromhandel ihrer Tochter Wien Energie geprüft haben, sehen die Börsengeschäfte des Unternehmens als "alternativlos" an. Es gebe keine Hinweise auf Spekulation oder ein mangelhaftes Risikomanagement, bescheinigen Michael Sponring (PwC) und Friedrich Jergitsch (Freshfields Bruckhaus Deringer) der Wien Energie. Als drittes Institut hatte Ithuba die Geschäfte geprüft.

China und Russland demonstrieren Einigkeit

Samarkand - Die Präsidenten von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping, haben bei ihrem ersten Treffen seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs Einigkeit demonstriert. Putin lobte am Donnerstag am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Usbekistan die "ausgewogene" Haltung von Xi zum Krieg in der Ukraine. Er erhoffe sich einen neuen Impuls zur Vertiefung der russisch-chinesischen Partnerschaft, erklärte Putin bei dem Treffen mit Xi.

Ukraine dämpft Hoffnungen auf schnellen Vormarsch

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Truppen stärken nach ukrainischen Angaben ihre Verteidigungslinien im Osten des Landes. Dadurch werde es schwieriger werden für die ukrainischen Streitkräfte, ihren Vormarsch fortzusetzen, sagte der Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, am Donnerstag im Fernsehen. "Hier graben sich die Russen ein in Swatowe und Troizke", sagte Hajdaj mit Blick auf zwei Ortschaften in der Region Luhansk.

Von der Leyen lobt EU-Beitrittsprozess der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei einem Besuch in Kiew die Anstrengungen der Ukraine für den angestrebten Beitritt in die EU gelobt. "Ich muss sagen, der Beitrittsprozess ist auf einem guten Weg", sagte die deutschen Politikerin am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew. "Es ist beeindruckend, zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit, Entschlossenheit und Präzision Sie vorankommen."

Brunner segnete Asfinag-Programm ohne Lobautunnel ab

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat das aktuelle Straßenbauprogramm der Asfinag unterschrieben, das den S1-Ausbau um Wien inklusive Lobautunnel nicht beinhaltet. Das Umweltministerium sprach gegenüber der APA von "einem wichtigen Schritt". Im Finanzministerium will man das dagegen nicht als Absage für die Lobauautobahn verstehen. Man stelle damit lediglich das "notwendige budgetäre Einvernehmen" für die vom Umwelt- bzw. Verkehrsministerium eingemeldeten Bauprojekte her.

