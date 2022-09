Tirol-Schwerpunkt im U-Ausschuss

Wien - Zehn Tage vor der Landtagswahl in Tirol hat der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss am Donnerstag einen Tirol-Tag eingelegt. Geprägt war er von gegenseitigen Blockaden und endlosen Geschäftsordnungsdiskussionen. Während Grüne und Opposition versuchten, die an die Jungbauern im Land geflossenen Corona-Förderungen sowie Inserate in parteinahen Magazinen zu thematisieren, leistete die ÖVP bis zum Ende der Sitzung heftigen Widerstand und bestritt unermüdlich die Zulässigkeit der Fragen.

Van der Bellen trifft in New York Erdogan

Ankara - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird im Zuge der 77. Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammentreffen. Laut Präsidentschaftskanzlei ist das Gespräch Mittwoch Mittag (Ortszeit) im UN Head Quarter geplant. Bilateral war die Stimmung zwischen Wien und Ankara längere Zeit frostig gewesen. Ende Juni kam es aber zu einem Treffen zwischen Erdogan und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Madrid.

Tirol-Wahl: Mattle setzt sich "34 Prozent und mehr" zum Ziel

Innsbruck - Tirols ÖVP-Obmann und Spitzenkandidat Anton Mattle setzt sich zehn Tage vor der Landtagswahl trotz sehr schlechter Umfragewerte die Prozent-Latte relativ hoch und gibt sich offenbar zunehmend optimistisch. Sein Wahlziel sei, "34 Prozent und mehr" zu erreichen, sagte Mattle Donnerstagabend bei einer von der "Tiroler Tageszeitung" veranstalteten Diskussion der Spitzenkandidaten im Innsbrucker Congress.

Von der Leyen lobt EU-Beitrittsprozess der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei einem Besuch in Kiew die Anstrengungen der Ukraine für den angestrebten Beitritt in die EU gelobt. "Ich muss sagen, der Beitrittsprozess ist auf einem guten Weg", sagte die deutschen Politikerin am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew. "Es ist beeindruckend, zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit, Entschlossenheit und Präzision Sie vorankommen."

Gedränge in Guatemala fordert mindestens neun Menschenleben

Guatemala-Stadt - Bei einem Gedränge nach einem Konzert in Guatemala sind Donnerstagfrüh mindestens neun Menschen ums Leben gekommen und rund 20 weitere verletzt worden. Der schwere Unfall ereignete sich nach Angaben des Roten Kreuzes nach einem Konzert zum Unabhängigkeitstag in Quetzaltenango, rund 200 Kilometer westlich von Guatemala-Stadt.

China und Russland demonstrieren Einigkeit

Samarkand - Die Präsidenten von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping, haben bei ihrem ersten Treffen seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs Einigkeit demonstriert. Putin lobte am Donnerstag am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Usbekistan die "ausgewogene" Haltung von Xi zum Krieg in der Ukraine. Er erhoffe sich einen neuen Impuls zur Vertiefung der russisch-chinesischen Partnerschaft, erklärte Putin bei dem Treffen mit Xi.

