Massengrab in zurückeroberten ukrainischen Stadt gefunden

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach dem Abzug russischer Truppen ist nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der ostukrainischen Stadt Isjum ein Massengrab gefunden worden. "Russland hinterlässt überall Tod und muss dafür verantwortlich gemacht werden", sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Videoansprache, ohne weitere Details zu nennen. Ein leitender Polizeibeamter berichtete von einem Fund von mehr als 440 Leichen in einem Wald, die Suche nach weiteren Toten läuft.

Van der Bellen vor Queen-Begräbnis bei King Charles III.

London/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird in London im Zuge der Trauerfeierlichkeiten anlässlich des Ablebens von Königin Elizabeth II. mit Charles III. zusammenkommen. Wie die Präsidentschaftskanzlei der APA mitteilte, nimmt Van der Bellen am Sonntagabend an einem Empfang des neuen britischen Königs teil. Am Montag werden der Bundespräsident und seine Ehefrau Doris Schmidauer der am 8. September 96-jährig verstorbenen Queen beim Staatsbegräbnis die letzte Ehre erweisen.

14 Stunden Warten für Queen - Charles reist nach Wales

London - Während weiter Zehntausende Menschen in London Abschied von Königin Elizabeth II. nehmen wollen, steht für den neuen König und die Königsgemahlin am Freitag eine Reise auf dem Programm. Charles III. und Camilla werden in Wales erwartet und dort die Hauptstadt Cardiff besuchen. Es ist die erste Reise der beiden nach Wales seit dem Tod der Queen vor einer Woche. Proteste gegen Charles bezeichnete der walisische Regierungschef nur als "Fußnote".

Inflation verharrte im August bei 9,3 Prozent

Wien - Die Inflationsrate vom August beträgt 9,3 Prozent. Das ist etwas mehr als die Statistik Austria in ihrer Schnellschätzung Anfang des Monats erwartet hatte (9,1 Prozent). Im Vergleich zum Juli hat sich die Teuerung statistisch etwas verlangsamt, nachdem die Statistik Austria die Werte für das Vormonat von 9,3 auf 9,4 Prozent hinaufrevidiert hat.

Mindestens sieben Tote bei Unwettern in Italien

Rom - Mindestens sieben Menschen sind nach Behördenangaben bei heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in der Umgebung der italienischen Adriastadt Ancona ums Leben gekommen. Zudem wurden in der gleichnamigen Provinz, die in der Region Marken liegt, noch drei weitere Menschen vermisst, wie die Nachrichtenagentur ANSA in der Nacht auf Freitag unter Berufung auf den Katastrophenschutz berichtete.

Skurrile Ig-Nobelpreise vergeben

Boston - Skorpione mit Verstopfung, in Formation schwimmende Enten und Crashtest-Dummys in Gestalt von Elchen: Wissenschaftliche Studien, die "erst zum Lachen und dann zum Denken anregen" sollen, sind in den USA mit "Ig-Nobelpreisen" ausgezeichnet worden (gesprochen "ignoble", was übersetzt etwa unehrenhaft heißt). Wegen der Corona-Pandemie wurde die traditionell schrille Gala in der Nacht auf Freitag bereits zum dritten Mal in Folge als reines Online-Event ausgerichtet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red