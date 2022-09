Hunderte Gräber in ukrainischer Stadt Isjum gefunden

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach dem Abzug russischer Truppen sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der ostukrainischen Stadt Isjum Hunderte Tote gefunden worden. Bei den Leichenfunden handelt es sich Aussagen des ukrainischen Vermisstenbeauftragten zufolge allerdings nicht um ein Massengrab. "Ich möchte das nicht Butscha nennen - hier wurden die Menschen, sagen wir mal, zivilisierter beigesetzt", sagte Oleh Kotenko dem TV-Sender Nastojaschtschee Wremja am Freitag.

Inflation im August bei 9,3 Prozent

Wien - Die Inflationsrate vom August beträgt 9,3 Prozent. Das ist etwas mehr als die Statistik Austria in ihrer Schnellschätzung Anfang des Monats erwartet hatte (9,1 Prozent). Im Vergleich zum Juli hat sich die Teuerung statistisch etwas verlangsamt, nachdem die Statistik Austria die Werte für das Vormonat von 9,3 auf 9,4 Prozent hinaufrevidiert hat. Verantwortlich für die Abflachung des Preisanstiegs waren Treibstoffpreise, die sich zum Vormonat um 10,4 Prozent verbilligten.

Zugang zur Warteschlange für Queen-Sarg gesperrt

London - Der Zugang zur Warteschlange für den Sarg von Queen Elizabeth II. ist wegen des großen Andrangs geschlossen worden. "Der Eintritt wird für mindestens sechs Stunden ausgesetzt", so das britische Kulturministerium. Der Londoner Southwark Park an der Themse, wo der Wartebereich beginnt, habe seine Kapazität erreicht. "Bitte versuchen Sie nicht, sich der Warteschlange anzuschließen, bis sie wieder geöffnet wird." Die Schlange erstreckt sich mittlerweile über knapp acht Kilometer.

Mindestens zehn Tote bei Unwettern in Italien

Rom - Eine Nacht heftiger Niederschläge hat die Straßen einiger Ortschaften in der mittelitalienischen Adria-Provinz Ancona in Flüsse verwandelt. Mindestens zehn Menschen kamen nach Behördenangaben ums Leben. Zudem werden vier weitere Menschen vermisst, berichtete der Zivilschutz. Bei den Vermissten handelt es sich u.a. um eine Mutter und eine achtjährige Tochter, die sich vor den Wassermassen in Sicherheit bringen wollten, sowie ein weiteres Kind, dessen Mutter sich retten konnte.

Zadic will Senate an der Spitze der Weisungskette

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) will die Vorschläge der Expertengruppe zur Weisungsrechtsreform umsetzen. Im APA-Interview sprach sie von einem "sehr gelungenen Konzept". Sie glaube, dass der Zugang, über Weisungen nicht mehr die Ministerin sondern unabhängige Dreier-Senate entscheiden zu lassen, auf mehrheitliche Zustimmung stoßen könne. Ihr Ressort arbeitet nun ein Gesetz aus, parallel will sie mit ÖVP und Opposition sprechen. Die Standesvertreter hoffen auf Einigung.

Herbstlohnrunde: Gewerkschaften machen am Samstag mobil

Wien - Am kommenden Montag startet die Herbstlohnrunde, den Auftakt machen traditionell die Metaller, es folgt der Handel. Aufgrund der hohen Inflation werden sehr schwierige Gespräche erwartet, die Gewerkschaften machen schon am morgigen Samstag mobil. Bei bundesweiten Veranstaltungen unter dem offiziellen Motto "Preise runter" werden zehntausende Arbeitnehmer erwartet. Im Vorfeld hat der Gewerkschaftsbund (ÖGB) bereits seine Forderung nach 2.000 Euro Brutto-Mindestlohn deponiert.

Warmer Sommer setzt Gletscherzunge der Pasterze zu

Heiligenblut/Wien - Dem größten Gletscher Österreichs, der Pasterze am Fuße des Großglockners, steht nach dem warmen Sommer 2022 erneut ein starker Rückgang bevor. Die offiziellen Werte werden zwar erst im kommenden April veröffentlicht: Nach 42,7 Metern im Vorjahr könnte der Gletscher heuer aber 50 bis 70 Meter an Länge verlieren. Darauf lassen aktuelle Messungen des Alpenvereins schließen. Überdies droht die markante Gletscherzunge in naher Zukunft von ihrem Nährgebiet abgetrennt zu werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red