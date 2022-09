Hunderte Gräber in ukrainischer Stadt Isjum gefunden

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach dem Abzug russischer Truppen sind in einem Wald bei der ostukrainischen Stadt Isjum Hunderte Tote gefunden worden. Bei den bisher 440 Leichenfunden handelt es sich Aussagen des ukrainischen Vermisstenbeauftragten Oleh Kotenko zufolge jedoch nicht um ein Massengrab, sondern um einzelne Gräber. Die Toten seien überwiegend Zivilisten, die durch russischen Beschuss getötet wurden, hieß es von ukrainischer Seite.

Listerien in NÖ-Käserei - möglicherweise drei Tote

Gloggnitz/Wien - Ein Produktrückruf der Käserei Gloggnitz vom Freitag für Kajmak, Trinkjoghurt und Frischkäse wegen einer Kontamination mit Listeria monocytogenes dürfte einen folgenschweren Hintergrund haben: Laut AGES gibt es den Verdacht eines bundesländerübergreifenden Krankheitsausbruchs mit möglicherweise drei Todesfällen im Zeitraum 2020 bis 2022.

Pflegereform auf dem Weg

Wien - Bund und Länder haben am Freitag bei einer Tagung der Soziallandesreferenten in Wien die Eckpunkte zur Umsetzung der Pflegereform fixiert. So soll etwa der Gehaltsbonus für alle Beschäftigten - egal in welcher Berufsgruppe - in gleicher Höhe ausgezahlt werden. Auch in den Bundesländern soll es hier keine Unterschiede geben. Dafür werden die vom Bund budgetierten 570 Mio. Euro investiert.

Britisches Königspaar auf letzter Etappe seiner Trauerreise

London/Cardiff - Auf der letzten Etappe seiner Trauerreise durch die vier Landesteile des Vereinigten Königreichs ist Charles III. am Freitag nach Wales gekommen. Der neue König und Königsgemahlin Camilla besuchten in der walisischen Hauptstadt Cardiff zunächst einen Gottesdienst zum Gedenken an seine verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. Im Anschluss war unter anderem ein Treffen mit dem walisischen Regierungschef Mark Drakeford und Parlamentspräsidentin Elin Jones geplant.

Mindestens zehn Tote bei Unwettern in Italien

Rom/Ancona - Eine Nacht heftiger Niederschläge hat die Straßen einiger Ortschaften in der mittelitalienischen Adria-Provinz Ancona in Flüsse verwandelt. Mindestens zehn Menschen starben, zudem werden laut Zivilschutz vier weitere Menschen vermisst. In den Marken wurde am Freitag der Notstand ausgerufen. Bei den Vermissten handelt es sich u. a. um eine Mutter und eine achtjährige Tochter, die sich in Sicherheit bringen wollten, sowie ein weiteres Kind, dessen Mutter sich retten konnte.

Gipfeltreffen von Shanghai-Gruppe endet

Samarkand - China und Russland wollen die Zusammenarbeit mit anderen Staaten in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) ausbauen und damit ein Gegengewicht gegen westliche Staaten schaffen. Russlands Präsident Wladimir Putin forderte am Freitag im usbekischen Samarkand, die SCO müsse ein globaler Gegenspieler von den USA und dem von diesen angeführten Westen werden.

Corona-Teststrategie wird laut Rauch vorerst beibehalten

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat am Freitag versichert, dass das aktuelle Corona-Testregime in den nächsten Monaten jedenfalls beibehalten werden soll. Das bedeutet, dass es weiterhin fünf Gratis-PCR-Tests pro Monat geben wird. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigte sich prompt skeptisch, ob dies ausreichen wird.

Wiener Börse geht mit Kursverlusten ins Wochenende

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Freitag 1,49 Prozent und schloss bei 2.914,36 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenschluss mit klaren Kurseinbußen. Inflations- und Zinssorgen der Anleger waren laut Marktbeobachtern erneut das bestimmende Thema. Keine Überraschungen gab es am Vormittag bei den Inflationszahlen aus dem Euroraum. In den USA hellt sich die Verbraucherlaune im Spätsommer weiter auf, wurde am Nachmittag bekannt.

