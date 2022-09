Hinweise auf Kriegsverbrechen im Nordosten der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - In den von der ukrainischen Armee zurückeroberten Gebieten im Nordosten des Landes mehren sich die Hinweise auf Kriegsverbrechen russischer Besatzer. In einem Massengrab in der Stadt Isjum seien Leichen mit auf dem Rücken gefesselten Händen gefunden worden, teilte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, am Freitag mit. "Nach unseren Informationen weisen alle Bestatteten Anzeichen eines gewaltsamen Todes auf."

Putin kündigt weitere Angriffe auf Ostukraine an

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Samarkand - Ungeachtet der schweren Niederlage seiner Armee im Gebiet Charkiw hat Russlands Präsident Wladimir Putin weitere Angriffe auf ostukrainische Gebiete angekündigt. "Unsere Offensivoperationen im Donbass werden nicht ausgesetzt, sie gehen in geringem Tempo voran", sagte Putin am Freitagabend bei einer Pressekonferenz zum Abschluss eines Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) im zentralasiatischen Usbekistan.

Listerien in NÖ-Käserei - möglicherweise drei Tote

Gloggnitz/Wien - Ein Produktrückruf der Käserei Gloggnitz vom Freitag für Kajmak, Trinkjoghurt und Frischkäse wegen einer Kontamination mit Listeria monocytogenes dürfte einen folgenschweren Hintergrund haben: Laut AGES gibt es den Verdacht eines bundesländerübergreifenden Krankheitsausbruchs mit möglicherweise drei Todesfällen im Zeitraum 2020 bis 2022.

Pflegereform auf dem Weg

Wien - Bund und Länder haben am Freitag bei einer Tagung der Soziallandesreferenten in Wien die Eckpunkte zur Umsetzung der Pflegereform fixiert. So soll etwa der Gehaltsbonus für alle Beschäftigten - egal in welcher Berufsgruppe - in gleicher Höhe ausgezahlt werden. Auch in den Bundesländern soll es hier keine Unterschiede geben. Dafür werden die vom Bund budgetierten 570 Mio. Euro investiert.

ÖGB-Großdemos gegen Teuerung im ganzen Land

Wien - Unmittelbar vor dem Start der Herbstlohnrunde mobilisiert der ÖGB im Kampf gegen die Teuerung. Der Gewerkschaftsbund veranstaltet Samstagnachmittag Demonstrationen in allen Bundesländern, in denen "Preise runter" gefordert wird. Beim Marsch in Wien wird auch SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner dabei sein. Erwartet werden Zehntausende Teilnehmer.

FPÖ-Parteitag in St. Pölten

Wien - FPÖ-Parteichef Herbert Kickl stellt sich am Samstag in St. Pölten der Wiederwahl als Parteiobmann. Bei seiner ersten Wahl im Juni 2021 nach dem Abgang von Norbert Hofer hat Kickl 88,24 Prozent bekommen. Er erwartet sich ein gutes Ergebnis, Zahlen nannte er wenig überraschend im Vorfeld aber nicht.

Corona-Teststrategie wird laut Rauch vorerst beibehalten

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat am Freitag versichert, dass das aktuelle Corona-Testregime in den nächsten Monaten jedenfalls beibehalten werden soll. Das bedeutet, dass es weiterhin fünf Gratis-PCR-Tests pro Monat geben wird. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigte sich prompt skeptisch, ob dies ausreichen wird.

Führungswechsel in steirischer ÖVP

Graz - Die steirische ÖVP hat am Freitag spät Nachmittag auf der Grazer Messe ihren zweitägigen Parteitag zur Verabschiedung von Alt-LH Hermann Schützenhöfer als Parteichef und zur Kür seines Nachfolgers an der Spitze der Landesregierung, LH Christopher Drexler, begonnen. Zu Gast war auch Bundeskanzler Karl Nehammer, der Drexler viel Lob mit auf den Weg gab. Schützenhöfer appellierte in einer bewegten Abschiedsrede, Drexler zu unterstützen, sowie: "Bleibt zuversichtlich und mutig."

