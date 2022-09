ÖGB-Großdemos gegen Teuerung im ganzen Land

Wien - Unmittelbar vor dem Start der Herbstlohnrunde mobilisiert der ÖGB im Kampf gegen die Teuerung. Der Gewerkschaftsbund veranstaltet Samstagnachmittag Demonstrationen in allen Bundesländern, in denen "Preise runter" gefordert wird. Beim Marsch in Wien wird auch SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner dabei sein. Erwartet werden Zehntausende Teilnehmer.

Selenskyj fordert Reaktion auf Verbrechen in Isjum

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Fund Hunderter Leichen in der von der russischen Besatzung befreiten ostukrainischen Stadt Isjum hat Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Reaktion der Weltgemeinschaft auf die Verbrechen Moskaus gefordert. Aktuell seien mehr als 440 Gräber in der Nähe von Isjum im befreiten Gebiet Charkiw gefunden worden. "Es ist zu früh, etwas über die Zahl der dort begrabenen Menschen zu sagen, die Ermittlungen dauern an", so Selenskyj in einer Videobotschaft am Freitagabend.

Weiter lange Warteschlange am Sarg der Queen

London - Die Menschen in Großbritannien haben an diesem Wochenende noch Gelegenheit, sich mit einem Besuch am Sarg von Queen Elizabeth II. von ihrer Monarchin zu verabschieden. Der Sarg ist noch bis Montagfrüh in der Westminster Hall des britischen Parlaments in London aufgebahrt, bevor dann das Staatsbegräbnis für die Königin ansteht. Ihre acht Enkel halten am Samstagabend eine 15-minütige Totenwache. Am Freitagabend kam es am Sarg zu einem Zwischenfall, ein Mann wurde festgenommen.

FPÖ-Parteitag in St. Pölten

Wien - FPÖ-Parteichef Herbert Kickl stellt sich am Samstag in St. Pölten der Wiederwahl als Parteiobmann. Bei seiner ersten Wahl im Juni 2021 nach dem Abgang von Norbert Hofer hat Kickl 88,24 Prozent bekommen. Er erwartet sich ein gutes Ergebnis, Zahlen nannte er wenig überraschend im Vorfeld aber nicht.

Bisher 4.600 Spitalspatienten mit Long Covid registriert

Wien - Bis Ende Juli 2022 sind 4.593 Patientinnen und Patienten in Österreich mit Long-Covid-Symptomen im Krankenhaus behandelt worden. Davon starben 4,2 Prozent der Betroffenen im Rahmen ihres stationären Aufenthalts bzw. zwölf Prozent der 590 Intensivpatienten darunter. Das geht aus einem Factsheet der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) hervor. Die Aussagekraft der Daten ist noch limitiert, da die Diagnose "Post-Covid-19-Zustand, nicht näher bezeichnet" erst im Mai eingeführt wurde.

Weiter uneinheitliche Covid-Regeln an Unis

Wien - Auch im Anfang Oktober beginnenden neuen Studienjahr dürfen die Hochschulen über ihre Corona-Maßnahmen selbst entscheiden. Dementsprechend unterschiedlich fallen auch die Regeln aus. Genereller Trend: An den Unis gibt es meist durchgehenden Präsenzunterricht ohne Maskenpflicht, aber mit Maskenempfehlung. Symptomlose Infizierte sind an den meisten Unis nicht erwünscht, an anderen dürfen sie teils mit Einschränkungen kommen.

Tödlicher Streit in Graz und totes Ehepaar entdeckt

Graz - Die Grazer Polizei ist am Freitag gleich zwei Mal wegen Mordalarms ausgerückt: Während am Zentralfriedhof ein Pensionist und seine im Rollstuhl sitzende Ehefrau tot aufgefunden wurden, starb ein Mann im Zuge eines Streits mit einem anderen Mann an einer Stichverletzung in der Vinzenzgasse in Graz-Eggenberg, bestätigte die Polizei einen Bericht der Onlineausgabe der "Kleinen Zeitung".

Tod junger Iranerin nach Verhaftung löst Proteste aus

London/Teheran - Eine junge Iranerin ist nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei gestorben. Die 22-jährige Mahsa Amini hatte laut Polizeiangaben nach ihrer Festnahme einen Herzanfall erlitten und war ins Koma gefallen. Am Freitag sei sie im Krankenhaus gestorben, berichtete das Staatsfernsehen. Der Tod der 22-Jährigen löste am Freitag Proteste von Iranern in den sozialen Medien und auf der Straße aus. Das Internet wurde daraufhin eingeschränkt.

