ÖGB-Großdemos gegen Teuerung im ganzen Land

Wien - Der ÖGB bekommt unmittelbar vor Beginn seiner für Samstagnachmittag angesetzten Großdemonstrationen gegen die Teuerung Unterstützung von höchster politischer Stelle. Bundespräsident Alexander Van der Bellen teilte auf Twitter mit, dass er die Anliegen der Kundgebungen unterstütze. Erwartet werden bei den Protestmärschen in allen neun Bundesländern zehntausende Teilnehmer, darunter SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Kickl widmet sich beim Parteitag dem Kampf für "Freiheit"

Wien - FPÖ-Parteichef Herbert Kickl hat am Samstag in St. Pölten beim 34. ordentlichen Bundesparteitag um Zustimmung für seine Wiederwahl geworben. Er bezeichnete es als "erhabenes Gefühl" auf der Bühne vor den Delegierten zu stehen. Sein Wirken stellte Kickl unter den Überbegriff "Freiheit". Für diese kämpften er und die FPÖ. Der Auftrag der Freiheitlichen Partei sei es, "das Ruder herumzureißen, bevor er zu spät ist". "Das ist unsere Aufgabe und wir werden sie gemeinsam lösen."

Tod junger Iranerin nach Verhaftung löst Proteste aus

London/Teheran - Der Tod einer jungen Frau im Polizeigewahrsam hat im Iran landesweit Empörung und Trauer ausgelöst. Nach Medienangaben nahmen am Samstag Tausende an der Beerdigung der 22-jährigen Mahsa A. in ihrer Heimatstadt Saghes in Nordwestiran teil. Dabei soll es zu vereinzelten Protestrufen gegen die iranische Polizei gekommen sein. Auch in den sozialen Medien trauerten viele Iraner um die junge Frau.

Käserei Gloggnitz weit Vorwürfe um Listerien-Fälle zurück

Gloggnitz/Wien - Nach einem Produktrückruf der Käserei Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) für Kajmak, Trinkjoghurt und Frischkäse waren Untersuchungen am Wochenende weiter im Laufen. Bisherige Erhebungen in Verbindung mit acht seit 2020 in Wien aufgetretenen Listerien-Erkrankungen, davon drei Todesfällen, deuten laut AGES auf den Betrieb in Niederösterreich hin. Die Firma wies die Vorwürfe zurück: "Der Fehler liegt nicht bei uns", sagte Ivan Velicic von der Käserei Gloggnitz am Samstag zur APA.

24 Stunden Wartezeit für Queen-Abschied

London - Der Andrang zum Abschied am Sarg von Queen Elizabeth II. reißt nicht ab. Tausende Trauernde harrten entlang der Themse in London über mehrere Kilometer aus, um der Königin ihre Ehre zu erweisen. Die Behörden schätzten die Wartezeit für diejenigen, die sich am Samstag in die Schlange einreihten, auf mehr als 24 Stunden. Ihre acht Enkel - einschließlich der Prinzen William und Harry - halten am Abend eine 15-minütige Totenwache.

Suche nach Vermissten nach Unwettern in Italien geht weiter

Rom/Ancona - Die Suche nach Vermissten nach den schweren Unwettern in der mittelitalienischen Adria-Provinz Ancona ist am Samstag weitergegangen. Feuerwehrleute bargen die Leiche eines vermissten 47-Jährigen aus der Gemeinde Arcevia. Das Auto des Mannes war im Fluss Misa gefunden worden. Gesucht wurden noch ein achtjähriger Bub und eine 56-jährige Frau. Elf Tote und 150 evakuierte Menschen lautet die vorläufige Bilanz der Unwetter, teilten die Behörden mit.

Mehrere Bergläufer in Italien vermisst

Aosta - Im italienischen Aostatal nahe der Schweizer Grenze sind fünf Teilnehmende eines Berglaufs als vermisst gemeldet worden. Zuvor hatten sich die Wetterbedingungen in der Nacht auf Samstag verschlechtert. Der Tor des Glaciers ist ein extremer Berglauf über eine Distanz von 450 Kilometern und über 32.000 Höhenmeter.

Russland will Verteidigungslinie in Ostukraine halten

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Truppen verstärken in der Ostukraine nach britischer Einschätzung ihre Stellungen gegen ukrainische Angriffe. Die Russen hätten eine Defensivlinie zwischen dem Fluss Oskil und der Kleinstadt Swatowe im Gebiet Luhansk errichtet, teilte das Verteidigungsministerium in London am Samstag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Die Ukrainer würden hier ihre Offensive fortsetzen.

