Elfjähriger in Wien unter ungeklärten Umständen gestorben

Wien - In Wien-Leopoldstadt sind Samstagvormittag Polizei- und Rettungskräfte wegen des Todes eines Elfjährigen alarmiert worden. Eine Notärztin der Berufsrettung konnte bei dem Einsatz in einer Wohnung nur noch den Tod des Buben feststellen. "Auf Grund der unklaren Todesumstände wurde das Landeskriminalamt Wien hinzugezogen, eine Obduktion wurde angeregt", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.

ÖGB-Großdemos gegen Teuerung im ganzen Land

Wien - Der ÖGB bekommt unmittelbar vor Beginn seiner für Samstagnachmittag angesetzten Großdemonstrationen gegen die Teuerung Unterstützung von höchster politischer Stelle. Bundespräsident Alexander Van der Bellen teilte auf Twitter mit, dass er die Anliegen der Kundgebungen unterstütze. Erwartet werden bei den Protestmärschen in allen neun Bundesländern zehntausende Teilnehmer, darunter SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Isjum: EU-Präsidentschaft fordert Kriegsverbrecher-Tribunal

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Entdeckung von hunderten Gräbern in zurückeroberten Gebieten in der Ukraine hat die tschechische EU-Ratspräsidentschaft die Einsetzung eines internationalen Kriegsverbrecher-Tribunals zur Ukraine gefordert. "Im 21. Jahrhundert sind solche Angriffe auf die Zivilbevölkerung undenkbar und abscheulich", erklärte der tschechische Außenminister Jan Lipavsky am Samstag im Online-Dienst Twitter.

Tod junger Iranerin nach Verhaftung löst Proteste aus

London/Teheran - Der Tod einer jungen Frau im Polizeigewahrsam hat im Iran landesweit Empörung und Trauer ausgelöst. Nach Medienangaben nahmen am Samstag Tausende an der Beerdigung der 22-jährigen Mahsa A. in ihrer Heimatstadt Saghes in Nordwestiran teil. Dabei soll es zu vereinzelten Protestrufen gegen die iranische Polizei gekommen sein. Auch in den sozialen Medien trauerten viele Iraner um die junge Frau.

Europride-Parade in Belgrad findet trotz Verbots statt

Belgrad - Trotz eines Verbots der Regierung und angekündigter Gegendemonstrationen soll in der serbischen Hauptstadt Belgrad am Samstagnachmittag ein Marsch zur diesjährigen Europride-Parade abgehalten werden. "Wir als Aktivisten werden unser demokratisches Recht zu zivilem Ungehorsam wahrnehmen und wir werden protestieren", gaben die Organisatoren der Belgrade Pride am Samstag bekannt, nachdem ein Gericht ihren Einspruch gegen das Verbot der Veranstaltung abgelehnt hatte.

Suche nach Vermissten nach Unwettern in Italien geht weiter

Rom/Ancona - Die Suche nach Vermissten nach den schweren Unwettern in der mittelitalienischen Adria-Provinz Ancona ist am Samstag weitergegangen. Feuerwehrleute bargen die Leiche eines vermissten 47-Jährigen aus der Gemeinde Arcevia. Das Auto des Mannes war im Fluss Misa gefunden worden. Gesucht wurden noch ein achtjähriger Bub und eine 56-jährige Frau. Elf Tote und 150 evakuierte Menschen lautet die vorläufige Bilanz der Unwetter, teilten die Behörden mit.

Drexler mit 98 Prozent neuer Obmann der ÖVP Steiermark

Graz - Christopher Drexler ist am Samstag in Graz mit 98,03 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Parteiobmann der steirischen ÖVP gewählt worden. Zuvor hatte sich Altlandeshauptmann Hermann Schützenhöfer für ihn ausgesprochen, anschließend dürfte Drexler in einer verbindenden Rede mit klaren Worten die Delegierten überzeugt haben. Er erhielt von den 457 gültigen Stimmen 449.

