ÖGB-Demo: Regierung und Konzerngewinne kritisiert

Wien - Bevor kommende Woche die Herbstlohnrunde startet, mobilisierte der ÖGB heute zu landesweiten Großdemonstrationen gegen die Teuerung. Gegen 15 Uhr ist in Wien der Haupt-Demozug vom Schweizer Garten aus in Richtung Karlsplatz gestartet. Zum Auftakt stimmten mehrere Rednerinnen und Redner die Demo-Teilnehmer auf die Forderungen des Gewerkschaftsbundes ein und sparten dabei nicht mit Kritik an der Regierung.

Kickl bekommt 91 Prozent beim FPÖ-Parteitag

Wien - Herbert Kickl ist am Samstag in St. Pölten mit 91 Prozent als FPÖ-Obmann wiedergewählt worden. Er bekam beim 34. ordentlichen Bundesparteitag 556 von 611 Delegiertenstimmen und damit mehr als bei seiner ersten Wahl im Juni 2021 nach dem Abgang von Norbert Hofer. Damals hatte er 88,24 Prozent erhalten. Als Ziele formulierte Kickl die Erstarkung der FPÖ und die Eroberung des Bundeskanzleramtes.

Isjum: EU-Präsidentschaft fordert Kriegsverbrecher-Tribunal

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Entdeckung von hunderten Gräbern in zurückeroberten Gebieten in der Ukraine hat die tschechische EU-Ratspräsidentschaft die Einsetzung eines internationalen Kriegsverbrecher-Tribunals zur Ukraine gefordert. "Im 21. Jahrhundert sind solche Angriffe auf die Zivilbevölkerung undenkbar und abscheulich", erklärte der tschechische Außenminister Jan Lipavsky am Samstag im Online-Dienst Twitter.

Elfjähriger in Wien unter ungeklärten Umständen gestorben

Wien - In Wien-Leopoldstadt sind Samstagvormittag Polizei- und Rettungskräfte wegen des Todes eines Elfjährigen alarmiert worden. Eine Notärztin der Berufsrettung konnte bei dem Einsatz in einer Wohnung nur noch den Tod des Buben feststellen. "Auf Grund der unklaren Todesumstände wurde das Landeskriminalamt Wien hinzugezogen, eine Obduktion wurde angeregt", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.

14 Tote nach Hauseinsturz in Jordanien

Amman - Nach einem Einsturz eines Wohngebäudes in der jordanischen Hauptstadt Amman ist die Zahl der Todesopfer auf 14 gestiegen. Rettungskräfte bargen am Samstag eine weitere Tote, wie ein Behördensprecher mitteilte. Damit seien alle Vermissten gefunden worden, die Suche wurde eingestellt. Das vierstöckige Haus im Stadtviertel Dschabal al-Weibdeh war am Dienstag eingestürzt, am selben Abend hatte eine groß angelegte Suche nach den Verschütteten begonnen.

Suche nach Vermissten nach Unwettern in Italien geht weiter

Rom/Ancona - Die Suche nach Vermissten nach den schweren Unwettern in der mittelitalienischen Adria-Provinz Ancona ist am Samstag weitergegangen. Feuerwehrleute bargen die Leiche eines vermissten 47-Jährigen aus der Gemeinde Arcevia. Das Auto des Mannes war im Fluss Misa gefunden worden. Gesucht wurden noch ein achtjähriger Bub und eine 56-jährige Frau. Elf Tote und 150 evakuierte Menschen lautet die vorläufige Bilanz der Unwetter, teilten die Behörden mit.

Drexler mit 98 Prozent neuer Obmann der ÖVP Steiermark

Graz - Christopher Drexler ist am Samstag in Graz mit 98,03 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Parteiobmann der steirischen ÖVP gewählt worden. Zuvor hatte sich Altlandeshauptmann Hermann Schützenhöfer für ihn ausgesprochen, anschließend dürfte Drexler in einer verbindenden Rede mit klaren Worten die Delegierten überzeugt haben. Er erhielt von den 457 gültigen Stimmen 449.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red