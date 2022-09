Queen Elizabeth II. wird in London beigesetzt

London - Gut eineinhalb Wochen nach ihrem Tod wird die britische Königin Elizabeth II. am Montag beigesetzt. Zu der Trauerfeier in der Londoner Westminster Abbey um 12.00 Uhr MESZ werden Hunderte Staats- und Regierungschefs, gekrönte Häupter und Würdenträger erwartet, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, US-Präsident Joe Biden, Deutschlands Präsident Frank-Walter Steinmeier, der französische Präsident Emmanuel Macron und der japanische Kaiser Naruhito.

Metaller starten Herbstlohnrunde

Wien - Heute Mittag startet die Herbstlohnrunde mit der Forderungsübergabe der Gewerkschaften an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer in Wien. Wie hoch ihre Forderung ist, wollen die Arbeitnehmervertreter nach der Übergabe bekannt geben, Ausgangsbasis für das Feilschen ist die zurückliegende Jahresinflation von 6,3 Prozent. Dazu kommt traditionell noch der Produktivitätszuwachs.

EU-Kommission will Ungarn 7,5 Milliarden Euro kürzen

Budapest/Brüssel/Warschau - Wegen Korruption und anderer Verstöße gegen den Rechtsstaat in Ungarn hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, dem Land Zahlungen in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt zu kürzen. Das Geld sei in Ungarn nicht ausreichend vor Missbrauch geschützt, sagte EU-Budgetkommissar Johannes Hahn am Sonntag. Es ist das erste Mal, dass die Brüsseler Behörde wegen Mängeln im Rechtsstaat eines EU-Staats einen solchen Schritt macht. Polen will das verhindern.

Schwedischer Parlamentspräsident lotet Regierungsbildung aus

Stockholm - Nach der Parlamentswahl in Schweden könnte der Konservative Ulf Kristersson zu Wochenbeginn den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Parlamentspräsident Andreas Norl�n will sich am Montag (ab 10.30 Uhr) jeweils einzeln mit den Spitzen der Reichstagsparteien treffen, um auszuloten, wem er den Auftrag erteilt. Am Nachmittag will er eine Pressekonferenz abhalten, auf der er sich dazu äußern dürfte.

Schuss durchschlug Wand: Nachbar getroffen und verletzt

Lienz - Ein 21-jähriger Mann ist durch einen Schuss, der durch die Wand ging, verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Lienz. Ein Österreicher (ebenfalls 21) hatte in seiner Wohnung mit einer vermeintlich ungeladenen Pistole Trockenübungen gemacht. Tatsächlich war aber das volle Magazin drin. Der Mann lud die Pistole durch und betätigte den Abzug. Der Schuss durchschlug die Wand und traf in der Nachbarwohnung den Nachbarn am linken Unterarm.

Starker Taifun erreichte Japan

Tokio - Ein ungewöhnlich heftiger Taifun mit starken Sturmböen und schweren Regenfällen hat den Süden Japans heimgesucht. Rund vier Millionen Haushalte waren aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen, wie der Fernsehsender NHK in der Nacht auf Montag (Ortszeit) berichtete. Der Zug- und Flugverkehr war beeinträchtigt.

