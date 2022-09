Queen Elizabeth II. wird beigesetzt

London - Mehr als eineinhalb Wochen nach ihrem Tod wird die britische Königin Elizabeth II. am Montag beigesetzt. In der Früh wurden die Türen der Westminster Abbey in London geöffnet und die ersten schwarz gekleideten Gäste passierten die Eingangskontrolle, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Zur Trauerfeier um 12.00 Uhr MESZ werden rund 2.000 Gäste erwartet, darunter Dutzende Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Metaller-KV - Forderungsübergabe leitet Herbstlohnrunde ein

Wien - Mit der Übergabe der Forderungen der Gewerkschaften an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie (FMTI) startet heute Mittag die Herbstlohnrunde. Ausgangsbasis für das Feilschen um den Kollektivvertrag (KV) 2023 für die rund 130.000 Beschäftigten ist eine Jahresinflationsrate von 6,3 Prozent. Darunter wollen die Gewerkschaften PRO-GE und GPA auf keinem Fall abschließen. Eine Einigung könnte aber auch Einmalzahlungen zusätzlich zu einer prozentuellen Erhöhung vorsehen.

Sieben Volksbegehren am Start

Wien - Für gleich sieben Volksbegehren hat am Montag die Eintragungswoche begonnen. Zwei davon richten sich gegen die Corona-Pandemie-Maßnahmen, ein weiteres betrifft den Kampf gegen Rassismus. Eine der Initiativen plädiert für die Abschaffung der Rundfunkgebühren, eine weitere tritt für mehr Kinderrechte ein. Auch für das "Recht auf Wohnen" und die "uneingeschränkte Bargeldzahlung" kann man unterschreiben.

Tote und Verletzte durch Taifun in Japan

Tokio - Durch den ungewöhnlich heftigen Taifun "Nanmadol" sind in Japan mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, Dutzende weitere Bewohner wurden verletzt. Zumindest eine weitere Person galt am Montag als vermisst, wie örtliche Medien berichteten. In Hunderttausenden Haushalten fiel zeitweise der Strom aus, der Bahn- und Flugverkehr war beeinträchtigt.

Russische Luftwaffe in der Ukraine immer stärker unter Druck

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Luftwaffe gerät im Krieg gegen die Ukraine nach britischer Einschätzung zunehmend unter Druck. In den vergangenen zehn Tage habe Russland offensichtlich vier Kampfjets verloren und damit insgesamt 55 Maschinen seit Beginn des Angriffs Ende Februar. Das teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Die ukrainische Armee berichtete am Montag von einem weiteren abgeschossenen Kampfjet über Cherson.

Schwedischer Parlamentspräsident lotet Regierungsbildung aus

Stockholm - Nach der Parlamentswahl in Schweden könnte der Konservative Ulf Kristersson zu Wochenbeginn den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Parlamentspräsident Andreas Norl�n will sich am Montag (ab 10.30 Uhr) jeweils einzeln mit den Spitzen der Reichstagsparteien treffen, um auszuloten, wem er den Auftrag erteilt. Am Nachmittag will er eine Pressekonferenz abhalten, auf der er sich dazu äußern dürfte.

VKI sieht starke Preissprünge bei billigeren Lebensmitteln

Wien - Im Lebensmittelhandel haben sich vor allem Produkte aus dem Niedrigpreissegment in den vergangenen vier Jahren überdurchschnittlich stark verteuert. Zu diesem Schluss kommt der Verein für Konsumenteninformation (VKI) nach Prüfung der Preise der vier Marktführer im Lebensmitteleinzelhandel (Spar, Billa, Hofer und Lidl). Der preisliche Unterschied zwischen Diskontern und Supermärkten schwinde, Preisvergleiche seien wichtiger denn je.

Hurrikan "Fiona" wütet in Puerto Rico

San Juan - Der Hurrikan "Fiona" ist in Puerto Rico auf Land getroffen und hat starken Regen sowie "katastrophale" Überschwemmungen in weiten Teilen der Karibikinsel ausgelöst, so das US-Hurrikanzentrum. Auf Fotos in sozialen Netzwerken waren umgestürzte Bäume, Überschwemmungen und Rettungsaktionen zu sehen. "Der Notfall ist noch nicht vorbei, alle sollten an einem sicheren Ort bleiben", schrieb Gouverneur Pedro Pierluisi. Indes bereitete sich die Dominikanische Republik auf "Fiona" vor.

