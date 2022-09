Queen Elizabeth II. wird beigesetzt

London - Mehr als eineinhalb Wochen nach ihrem Tod hat am Montag die Trauerfeier für die britische Königin Elizabeth II. begonnen. Der Sarg der Queen wurde kurz vor 12 Uhr MESZ aus der Westminster Hall in die nahe gelegene Westminster Abbey getragen. Anschließend begann der Trauergottesdienst, zu dem rund 2.000 Gäste, darunter Dutzende Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Alexander Van der Bellen, angereist waren.

Tote und Verletzte durch Taifun in Japan

Tokio - Durch den ungewöhnlich heftigen Taifun "Nanmadol" sind in Japan mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, Dutzende weitere Bewohner wurden verletzt. Zumindest eine weitere Person galt am Montag als vermisst, wie örtliche Medien berichteten. In Hunderttausenden Haushalten fiel zeitweise der Strom aus, der Bahn- und Flugverkehr war beeinträchtigt.

Schwedischer Oppositionsführer vor Regierungsauftrag

Stockholm - Der schwedische Parlamentspräsident Andreas Norl�n hat am Montag damit begonnen, einen Kandidaten für die Bildung einer neuen Regierung zu finden. Acht Tage nach der Reichstagswahl und dem knappen Mandatsvorsprung für einen konservativ-rechten Parteienblock traf er sich am Vormittag zunächst mit dem Konservativen Ulf Kristersson, dem die größten Chancen auf den Auftrag zur Regierungsbildung zugeschrieben werden.

Russische Luftwaffe in der Ukraine immer stärker unter Druck

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Luftwaffe gerät im Krieg gegen die Ukraine nach britischer Einschätzung zunehmend unter Druck. In den vergangenen zehn Tage habe Russland offensichtlich vier Kampfjets verloren und damit insgesamt 55 Maschinen seit Beginn des Angriffs Ende Februar. Das teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Die ukrainische Armee berichtete am Montag von einem weiteren abgeschossenen Kampfjet über Cherson.

Biden sichert Taiwan erneut Beistand bei Angriff zu

Taipeh/Peking - US-Präsident Joe Biden hat Taiwan im Angriffsfall erneut militärische Unterstützung zugesichert. "Ja, wenn es tatsächlich zu einem noch nie da gewesenen Angriff käme", sagte Biden in einem am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlten TV-Interview auf die Frage: "Würden die US-Streitkräfte die Insel verteidigen?" Auf seine Beistandserklärung reagierte Peking am Montag empört, während ihm Taiwan dankte.

Iranerinnen schneiden nach Tod von Mahsa Amini ihre Haare ab

Berlin/Teheran - Aus Protest gegen den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Teheran haben bekannte Iranerinnen ihre Haare abgeschnitten. Mit den im Internet geteilten Videos und Fotos wollten die Frauen ihre Solidarität mit der jungen Frau ausdrücken, die im Iran nach ihrer Verhaftung durch die Moralpolizei ins Koma gefallen und am Freitag gestorben war. Unter ihnen war etwa die bekannte Schauspielerin Anahita Hemmati.

Sieben Volksbegehren am Start

Wien - Für gleich sieben Volksbegehren hat am Montag die Eintragungswoche begonnen. Zwei davon richten sich gegen die Corona-Pandemie-Maßnahmen, ein weiteres betrifft den Kampf gegen Rassismus. Eine der Initiativen plädiert für die Abschaffung der Rundfunkgebühren, eine weitere tritt für mehr Kinderrechte ein. Auch für das "Recht auf Wohnen" und die "uneingeschränkte Bargeldzahlung" kann man unterschreiben.

Hurrikan "Fiona" wütet in Puerto Rico

San Juan - Der Hurrikan "Fiona" ist in Puerto Rico auf Land getroffen und hat starken Regen sowie "katastrophale" Überschwemmungen in weiten Teilen der Karibikinsel ausgelöst, so das US-Hurrikanzentrum. Auf Fotos in sozialen Netzwerken waren umgestürzte Bäume, Überschwemmungen und Rettungsaktionen zu sehen. "Der Notfall ist noch nicht vorbei, alle sollten an einem sicheren Ort bleiben", schrieb Gouverneur Pedro Pierluisi. Indes bereitete sich die Dominikanische Republik auf "Fiona" vor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red