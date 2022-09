Großbritannien nimmt Abschied von Queen

London - Mehr als eineinhalb Wochen nach ihrem Tod hat sich Großbritannien mit einem Staatsakt von der Königin Elizabeth II. verabschiedet. An dem Trauergottesdienst in der Westminster Abbey in London nahmen rund 2.000 Gäste, darunter Dutzende Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Alexander Van der Bellen, teil. Anschließend wurde der Sarg der Queen in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht und von dort per Leichenwagen nach Windsor.

Metaller-Gewerkschaften fordern 10,6 Prozent Gehaltsplus

Wien - Die Gewerkschaften haben heute die Herbstlohnrunde mit einer Forderung nach einem Lohn- und Gehaltsplus von 10,6 Prozent für die Metalltechnische Industrie eingeleitet. "Es geht jetzt auch darum, die Kaufkraft der Menschen zu stärken. Die Gewerkschaften werden keinen Reallohnverlust zulassen. 10,6 Prozent mehr sind daher eine richtige Forderung", sagte GPA-Chef Karl Dürtscher. "Es braucht hier keinen Zauberstab", meinte er.

Prozess zum Terror-Anschlag in Wien beginnt am 18. Oktober

Wien - Am 18. Oktober beginnt am Landesgericht für Strafsachen ein Schwurprozess im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien vom 2. November 2020, bei dem der Attentäter vier Passanten getötet und 23 Menschen teilweise schwer verletzt hat, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Angeklagt sind sechs Männer im Alter zwischen 22 und 32 Jahren, die laut Staatsanwaltschaft nicht direkt am Attentat beteiligt waren. Sie sollen dem Attentäter im Vorfeld aber tatkräftig geholfen haben.

Schwedischer Oppositionsführer erhält Regierungsauftrag

Stockholm - Der Konservative Ulf Kristersson darf sich nach der knappen Parlamentswahl in Schweden an der Regierungsbildung versuchen. Der Parlamentspräsident Andreas Norl�n erteilte dem Parteivorsitzenden der Moderaten am Montag den Sondierungsauftrag, um die Möglichkeiten auszuloten, eine neue Regierung zu bilden. Das gab Norl�n am Montag nach Gesprächen mit den Spitzen der schwedischen Reichstagsparteien auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekannt.

EU-Kommission will "Notfallinstrument für den Binnenmarkt"

Brüssel - Zum Schutz des gemeinsamen Binnenmarkts will die Europäische Kommission Unternehmen und EU-Staaten in Krisenfällen wie der Corona-Pandemie weniger Spielraum für Alleingänge lassen. Konkret sollen etwa Staaten Maßnahmen verboten werden können, die die Reisefreiheit einschränken, oder Firmen im Extremfall verbindliche Vorgaben gemacht werden können - etwa bestimmte Aufträge bevorzugt zu behandeln, wie die Brüsseler Behörde am Montag mitteilte.

Brotpreis schoss europaweit in die Höhe

Wien/Brüssel - Die Lebensmittelpreise ziehen europaweit spürbar an. Innerhalb eines Jahres kam es in der EU im Schnitt zu einer Teuerung von knapp 10 Prozent. Brot verteuerte sich allerdings fast doppelt so stark - heuer im August waren für das Grundnahrungsmittel um 18 Prozent mehr zu bezahlen als im August 2021, wie die Statistikbehörde Eurostat am Montag bekannt gab. 2021 hatte der Brotpreis im Jahresabstand um nur 3 Prozent zugelegt. In Österreich kostete Brot heuer um 10 Prozent mehr.

Brand in Schweizer Seilbahnstation

Les Diablerets - Ein Feuer auf der Bergstation einer Schweizer Gletscherseilbahn hat einen Feuerwehreinsatz auf 3.000 Metern Seehöhe ausgelöst. Wie die Polizei des französischsprachigen Kantons Waadt mitteilte, standen am Montag das Bergrestaurant Botta de Glacier 3000 und andere Teile des Gebäudes in Flammen. Da die Bergstation bei Les Diablerets nur aus der Luft erreichbar war, mussten Hubschrauber aufsteigen, um den Brand zu löschen.

Hurrikan "Fiona" wütet in Puerto Rico

San Juan - Der Hurrikan "Fiona" ist in Puerto Rico auf Land getroffen und hat starken Regen sowie "katastrophale" Überschwemmungen in weiten Teilen der Karibikinsel ausgelöst, so das US-Hurrikanzentrum. Auf Fotos in sozialen Netzwerken waren umgestürzte Bäume, Überschwemmungen und Rettungsaktionen zu sehen. "Der Notfall ist noch nicht vorbei, alle sollten an einem sicheren Ort bleiben", schrieb Gouverneur Pedro Pierluisi. Indes bereitete sich die Dominikanische Republik auf "Fiona" vor.

