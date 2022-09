UN-Generaldebatte mit Van der Bellen, Nehammer, Schallenberg

New York - Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) nehmen Dienstag Vormittag (Ortszeit) an der Eröffnung der Generaldebatte im Rahmen der 77. UNO-Vollversammlung teil. Schallenberg ortete im Vorfeld des diplomatischen Großereignisses in New York eine "Zäsur" durch den russischen Angriff auf die Ukraine, Nehammer brach bei seinem ersten Auftritt eine Lanze für die Bildung.

Mindestens ein Toter bei schwerem Erdbeben in Mexiko

Mexiko-Stadt - Ein schweres Erdbeben hat die zentrale Pazifikküste Mexikos erschüttert. Die US-Behörde USGS gab die Stärke mit 7,6 an und das mexikanische Seismologische Institut mit 7,7. Das Zentrum des Bebens lag demnach südöstlich der Stadt Aquila im Bundesstaat Michoac�n an der mexikanischen Pazifikküste. Ein Mensch kam durch herabstürzende Teile in der Hafenstadt Manzanillo im Bundesstaat Colima ums Leben, wie Mexikos Regierung am Montag mitteilte. Eine weitere Person wurde verletzt.

Selenskyj fordert mehr Tempo in zurückeroberten Gebieten

Kiew (Kyjiw) - Kiew will sich darauf konzentrieren, in den zurückeroberten Gebieten schnell voranzukommen. Die ukrainischen Truppen müssten sich weiterhin schnell bewegen, das normale Leben schnell wiederhergestellt werden, forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Unterdessen sollen bei einem ukrainischen Angriff auf ein Dorf in Luhansk nach russischen Angaben sieben Menschen getötet worden sein. Näheres dazu ist noch nicht bekannt.

Lehrer-Kritik an neuen Lehrplänen

Wien - Kritik üben Lehrervertreter an den neuen Lehrplänen für die Volks- und Mittelschule bzw. AHS-Unterstufe. Sie seien teils "unleserlich verfasst" und in der Praxis nicht umsetzbar, heißt es in der Stellungnahme der Pflichtschullehrergewerkschaft zu den Entwürfen, deren Begutachtungsfrist am Montag endete. Dafür würde es rund 125.000 "Wunderwuzzis" brauchen. Ähnlich äußerten sich auch die AHS-Lehrer.

Prozess nach Fenstersturz in Linz abberaumt

Linz - Der Prozess wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen eine Mutter vor dem Landesgericht Linz ist am Dienstag kurzfristig wegen Terminkollisionen abberaumt worden. Einen neuen Termin gab es noch nicht. Der 31-Jährigen wird vorgeworfen, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben als Ende Mai ihre zweijährige Tochter aus einem offenen Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses gefallen ist.

Waffenruhe zwischen Kirgistan und Tadschikistan vereinbart

Bischkek/Duschanbe - Nach sechs Tagen heftiger Gefechte mit Dutzenden Toten haben die zentralasiatischen Ex-Sowjetrepubliken Kirgistan und Tadschikistan eine Waffenruhe vereinbart. Das Protokoll wurde am Montag von den Chefs der Geheimdienste beider Länder unterzeichnet, wie russische Agenturen meldeten. Truppen und schwere Waffen sollten von der Grenze abgezogen werden, hieß es. Seit Ausbruch der Gefechte am 14. September wurden auf beiden Seiten rund hundert Tote gemeldet.

