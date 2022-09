Kocher: Wirtschaftsprognose für 2023 wird nicht halten

Wien - Noch wächst die Wirtschaft kräftig und die Arbeitslosigkeit liegt deutlich unter Vorjahresniveau. Aber im Oktober wird sich zeigen, ob die Arbeitslosigkeit stärker ansteigt als saisonal ohnehin üblich. Und die Prognose für 2023, die aktuell noch bei 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum liegt, wird wohl nicht halten, erwartet Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Denn "man sieht schon eine stärkere Eintrübung", sagte er am Dienstag vor Journalisten.

Nehammer verteidigt Sanktionen vor UNO-Generaldebatte

New York - Bundeskanzler Karl Nehammer hat am Rand der 77. UNO-Vollversammlung in New York die wegen des Angriffs auf die Ukraine verhängten Sanktionen des Westens und der EU gegen Russland verteidigt. Gleichzeitig rief er aber dazu auf, diese zu "evaluieren und zu schauen, ob sie treffsicher sind". Dienstagvormittag (Ortszeit) nimmt Nehammer gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) an der Eröffnung der Generaldebatte teil.

EuGH hebt Vorratsdatenspeicherung in Deutschland auf

Luxemburg - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die anlasslose Speicherung von Telekommunikationsdaten in Deutschland aufgehoben. Die Luxemburger Richter erklärten die sogenannte Vorratsdatenspeicherung in einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung für nicht vereinbar mit europäischem Recht. Die Regelung trug Telekommunikationsanbietern auf, Verkehrsdaten ohne Anlass zu speichern und im Bedarfsfall Sicherheitsbehörden zur Verfügung zu stellen.

Ukraine sichert Gebiete im Osten - Weitere Vorstöße

Kiew (Kyjiw) - Ermutigt durch die jüngsten Erfolge auf dem Schlachtfeld treibt die Ukraine ihren Vorstoß auf russisch-kontrolliertes Territorium voran. Ihre Truppen rückten weiter Richtung Osten in Gebiete vor, die russische Soldaten kürzlich aufgegeben hätten, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Die russische Nachrichtenagentur Tass meldete derweil am Dienstag einen Angriff auf einen russisch-besetzten Ort in der Region Luhansk, bei dem sieben Menschen getötet worden seien.

SPÖ und NEOS schießen sich vor Nationalrat auf ÖVP ein

Wien - Zu Beginn des neuen Parlamentsjahres setzt die Opposition gleich ihre Angriffe auf die Regierung fort. Der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried forderte am Mittwoch, dass man das Problem der Energiepreise endlich an der Wurzel packen müsse, statt nur mit Pflastern zu arbeiten. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wandte sich wiederum gegen eine Gießkannen-Politik der Regierung.

Noch kein Datum für Krönung von König Charles III.

London - Nach dem Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. gibt es noch kein Datum für die Krönung ihres Sohns König Charles III. Diese Frage müsse in Ruhe geklärt und mit dem Palast und dem Monarchen abgestimmt werden, sagte die britische Kulturministerin Michelle Donelan am Dienstag dem Radiosender LBC. Die Staatstrauer nach dem Tod der Königin sei gerade erst beendet worden. Donelan berichtete, dass über 250.000 Menschen die Aufbahrung der Queen im Parlament besucht hätten.

Mindestens zwei Tote bei schwerem Erdbeben in Mexiko

Mexiko-Stadt - Bei einem heftigen Erdbeben sind in Mexiko mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Seismologische Institut gab die Stärke am Montag (Ortszeit) mit 7,7, die US-Behörde USGS mit 7,6 an. Kurz nach einer Notfallübung zum Jahrestag der katastrophalen Beben von 2017 und 1985 rannten die Menschen auf die Straße, um sich in Sicherheit zu bringen. Zeitweise war eine Tsunami-Warnung in Kraft.

Schäden und Toter durch Hurrikan in Dominikanischer Republik

Punta Cana - In der Dominikanischen Republik ist mindestens ein Mensch an den Folgen von Hurrikan "Fiona" gestorben. 12.485 Menschen seien zudem gezwungen gewesen, ihre Wohnungen zu verlassen, erklärte der Direktor des Zentrums für Rettungsdienste, General Juan M�ndez Garc�a, am Montag (Ortszeit). Das Sturmtief sorgte für überflutete Straßen und Stromausfälle. Zuvor hatte "Fiona" im US-Außengebiet Puerto Rico schwere Schäden angerichtet.

