Scheinreferenden in Luhansk, Donezk und Cherson ab Freitag

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die von Russland anerkannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine sowie das umkämpfte Gebiet Cherson im Süden wollen noch in dieser Woche über einen Beitritt zu Russland abstimmen lassen. Die Scheinreferenden, die weder von der Ukraine noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden, sollen laut Behörden vom 23. bis 27. September abgehalten werden. Die Ukraine kündigte postwendend eine gewaltsame Reaktion an.

UNO-Chef beklagt geopolitische "Geiselhaft"

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat die Weltgemeinschaft trotz Russlands Krieg in der Ukraine zu mehr Engagement bei Jahrhundertthemen wie der Klimakrise aufgerufen. "Die internationale Gemeinschaft ist nicht bereit oder willens, die großen dramatischen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen", sagte Guterres am Dienstag zum Auftakt der 77. Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York.

Kocher: Wirtschaftsprognose für 2023 wird nicht halten

Wien - Noch wächst die Wirtschaft kräftig und die Arbeitslosigkeit liegt deutlich unter Vorjahresniveau. Aber im Oktober wird sich zeigen, ob die Arbeitslosigkeit stärker ansteigt als saisonal ohnehin üblich. Und die Prognose für 2023, die aktuell noch bei 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum liegt, wird wohl nicht halten, erwartet Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Denn "man sieht schon eine stärkere Eintrübung", sagte er am Dienstag vor Journalisten.

Mehrere Tote auf Karibikinseln durch Hurrikan "Fiona"

Punta Cana - Auf Puerto Rico und in der Dominikanischen Republik sind mindestens drei Menschen an den Folgen von Hurrikan "Fiona" gestorben. In der Dominikanischen Republik seien 12.485 Personen gezwungen gewesen, ihre Wohnungen zu verlassen, erklärte der Direktor des Zentrums für Rettungsdienste, General Juan M�ndez Garc�a, am Montag (Ortszeit). Das Sturmtief sorgte für überflutete Straßen und Stromausfälle. Zuvor hatte "Fiona" im US-Außengebiet Puerto Rico schwere Schäden angerichtet.

Noch kein Datum für Krönung von König Charles III.

London - Nach dem Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. gibt es noch kein Datum für die Krönung ihres Sohns König Charles III. Diese Frage müsse in Ruhe geklärt und mit dem Palast und dem Monarchen abgestimmt werden, sagte die britische Kulturministerin Michelle Donelan am Dienstag dem Radiosender LBC. Die Staatstrauer nach dem Tod der Königin sei gerade erst beendet worden. Donelan berichtete, dass über 250.000 Menschen die Aufbahrung der Queen im Parlament besucht hätten.

Facharzt-Ausbildung für Allgemeinmedizin wird etabliert

Wien - Die lange erwartete Einigung auf die Einführung eines Facharztes für Allgemein- und Familienmedizin ist nun gelungen. Gesundheitsministerium, Bundesländer, Sozialversicherung und Ärztekammer haben sich einstimmig auf einen entsprechenden Modus verständigt. Die Ausbildung wird künftig im Anschluss an das Medizinstudium fünf Jahre dauern, davon zwei Jahre in einer Lehrpraxis, teilte das Ministerium mit.

Jugendlicher IS-Anhänger festgenommen

Graz - Am Wiener Flughafen ist ein junger, in Österreich wohnhafter IS-Anhänger festgenommen worden. Der erst 17-jährige Wiener hatte eine gleichaltrige zum Islam konvertierte Steirerin bedroht und genötigt, zu Details wollte man beim Innenministerium auf APA-Anfrage keine Auskünfte geben. Der Bursch war bei seiner Rückkehr aus der Türkei am 21. August arretiert worden, er wurde mittlerweile unter Auflagen freigelassen, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte.

Wiener Börse tendiert im Verlauf schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Dienstagnachmittag 0,64 Prozent auf 2.905,53 Zähler. Nach freundlichem Beginn drehte der ATX schnell ins Minus ab. Auch das europäische Umfeld konnte seine Anfangsgewinne nicht halten. Die Angst vor einer Rezession infolge massiver Zinserhöhungen treibt am Tag vor dem US-Zinsentscheid die Anleger in Europa um, meinte ein Marktbeobachter mit Verweis auf den überraschend großen Zinsschritt der schwedischen Zentralbank.

