Russland plant Referenden in besetzten Gebieten der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der ukrainischen Gegenoffensive forciert die russische Regierung in den besetzten Gebieten in der Ukraine Referenden über einen Beitritt zu Russland. Die pro-russischen Separatisten in den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk kündigten am Dienstag Volksbefragungen ab Freitag an. Auch in der von Russland gehaltenen südukrainischen Region Cherson sowie in der umkämpften Region Saporischschja, wo das größte ukrainische AKW liegt, wurden Referenden angekündigt.

UNO-Generalsekretär: Unsere Welt ist in großer Gefahr

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres sieht die aktuellen Krisen auf der Welt als ernste Gefahr für die Zukunft der Menschheit. "Unsere Welt ist in großen Schwierigkeiten", sagte Guterres am Dienstag zum Auftakt der 77. Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York. Er listete diverse politische Krisen und Konflikte auf wie den Ukraine-Krieg, beklagte in dramatischen Tönen Hunger und Nahrungsmittelknappheit, explodierende Lebenshaltungskosten und soziale Ungleichheiten.

5.937 Corona-Neuinfektionen und 993 Spitalpatienten

Wien - Knapp 993 Spitalpatienten und 5.937 Neuinfektionen sind am Montag in Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt worden. So die Zahlen der AGES am Dienstag. In den Krankenhäusern wurden 42 Patienten mehr als am Vortag und 62 mehr als in der Vorwoche gezählt. Auf den Intensivstationen wurden 64 Patienten behandelt - drei mehr als am Vortag. Die österreichweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg in einer Woche von 337,0 auf 410,4 pro 100.000 Einwohner.

Wiener Börse schließt klar schwächer

Wien - Der Leitindex ATX verlor am Dienstag deutlich um 1,83 Prozent und schloss bei 2.870,59 Zählern. Auch das internationale Börsenumfeld zeigte sich tiefrot. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die Angst der Investoren vor einer Rezession infolge starker Zinserhöhungen. Mit dem nahenden Entscheid der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch scheuten viele Anleger das Risiko, hieß es. Lenzing brachen 21,8 Prozent ein. Der Faserhersteller setzt die Ergebnisprognose für 2022 aus.

Weltweit und in Österreich: Vermögen 2021 weiter gestiegen

Zürich/Wien - Halten die Wachstumsaussichten fürs heurige Jahr, dann kommt Österreich 2022 wieder auf ein BIP wie vor der Coronakrise von 2019. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Global Wealth Report der Schweizer Großbank Credit Suisse hervor. In der Schweiz wird das BIP von 2019 heuer trotz Ukraine-Kriegs sogar um 3 bis 4 Prozent überboten. Weltweit stieg das Vermögen voriges Jahr stark an, heuer dürfte sich dies aber wieder umkehren. Auch in Österreich gab es einen Anstieg.

Facharzt-Ausbildung für Allgemeinmedizin wird etabliert

Wien - Die lange erwartete Einigung auf die Einführung eines Facharztes für Allgemein- und Familienmedizin ist nun gelungen. Gesundheitsministerium, Bundesländer, Sozialversicherung und Ärztekammer haben sich einstimmig auf einen entsprechenden Modus verständigt. Die Ausbildung wird künftig im Anschluss an das Medizinstudium fünf Jahre dauern, davon zwei Jahre in einer Lehrpraxis, teilte das Ministerium mit.

