Russland plant Referenden in besetzten Gebieten der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der ukrainischen Gegenoffensive forciert die russische Regierung in den besetzten Gebieten in der Ukraine Referenden über einen Beitritt zu Russland. Die pro-russischen Separatisten in den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk kündigten am Dienstag Volksbefragungen ab Freitag an. Auch in der von Russland gehaltenen südukrainischen Region Cherson sowie in der umkämpften Region Saporischschja, wo das größte ukrainische AKW liegt, wurden Referenden angekündigt.

UNO-Generalsekretär: Unsere Welt ist in großer Gefahr

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres sieht die aktuellen Krisen auf der Welt als ernste Gefahr für die Zukunft der Menschheit. "Unsere Welt ist in großen Schwierigkeiten", sagte Guterres am Dienstag zum Auftakt der 77. Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York. Er listete diverse politische Krisen und Konflikte auf wie den Ukraine-Krieg, beklagte in dramatischen Tönen Hunger und Nahrungsmittelknappheit, explodierende Lebenshaltungskosten und soziale Ungleichheiten.

13 Jahre Haft nach Attacke auf Zweitfreund der Partnerin

Wien - Ein 31-jähriger Mann hat sich am Dienstag wegen versuchten Mordes vor einem Wiener Schwurgericht (Vorsitz: Sonja Weis) verantworten müssen, weil er am 8. November 2021 dem zweiten Partner seiner Freundin in Simmering mit einem Klappmesser den Hals aufgeschlitzt hatte. Er wurde am Abend anklagekonform zu 13 Jahren Haft verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

US-Notenbank vor Jumbo-Zinsschritt

Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) entscheidet am Mittwochabend (20.00 Uhr MESZ) über eine weitere Anhebung des Basiszinssatzes. Angesichts der hartnäckig hohen Inflation steht den USA die dritte kräftige Zinserhöhung in Folge ins Haus. Die Finanzmärkte stellen sich für die geldpolitische Sitzung der amerikanischen Notenbank auf einen weiteren Jumbo-Schritt von 0,75 Prozentpunkten ein.

Nationalrat startet in den Herbst

Wien - Mit einer ersten Debatte über sechs Volksbegehren beendet der Nationalrat am Mittwoch seine Sommerpause. In der Plenarsitzung sind mehrere Gesetzesbeschlüsse geplant, etwa für mehr Transparenz bei Coronahilfen, Gewährung von Kinderbetreuungsgeld für Ukraine-Kriegsflüchtlinge sowie für Erleichterungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte. Auch der Bundesrechnungsabschluss 2021 und mehrere Rechnungshofberichte stehen zur Diskussion.

Drei Tote nach Protesten im Iran

Teheran - Nach Protesten im Iran haben die Behörden erste Tote gemeldet. In der Provinz Kurdistan seien drei Personen getötet worden, meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag. Zwei Menschen seien durch eine Militärwaffe getötet worden, der Tod einer dritten Person wurde als "verdächtig" bezeichnet. Der Waffentyp werde nicht von Sicherheitskräften verwendet, sagte der Gouverneur der Provinz laut Tasnim. Die genauen Umstände waren zunächst unklar.

