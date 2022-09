Putin befiehlt Teilmobilmachung in Russland

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Knapp sieben Monate nach Beginn des Ukrainekrieges hat Russland eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Er habe diese Entscheidung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen und das Dekret unterschrieben, sagte Kremlchef Wladimir Putin in einer Fernsehansprache am Mittwoch. Die Teilmobilisierung beginne noch am Mittwoch. Laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu werden 300.000 Menschen für das Militär teilmobilisiert.

Westen sieht in Teilmobilmachung Zeichen der Schwäche

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Der Westen sieht in der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigten Teilmobilmachung vor allem ein Zeichen der Schwäche. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz ortet als Grund für die Teilmobilmachung Misserfolge im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Invasion sei gescheitert, sagte auch der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Mittwoch in London. Die US-Botschafterin in Kiew, Bridget Brink, sprach von russischem Versagen.

"Frivole" Teuerungsdebatte zum Parlamentsauftakt

Wien - Das neue Parlamentsjahr hat am Mittwoch trotz herbstlicher Temperaturen hitzig begonnen: Im Rahmen einer "Aktuellen Stunde" der SPÖ zu Auswirkungen der Inflation auf Pensionisten schenkten sich die Fraktionen gegenseitig ordentlich ein, was mehrere Ordnungsrufe zur Folge hatte. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) kritisierte es als "frivol", zu behaupten, dass die Zahlungen der Regierung nichts nutzen. Die FPÖ blieb mit ihrem Wettern gegen die Russland-Sanktionen isoliert.

Deutlich mehr Firmen- und Privatkonkurse

Wien - Die Firmeninsolvenzen haben sich heuer in den ersten drei Quartalen laut einer Hochrechnung des Kreditschutzvereins KSV1870 gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast verdoppelt. Sie stiegen um 92 Prozent auf 3.482 Fälle. Die geschätzten Verbindlichkeiten erhöhten sich um 88 Prozent auf etwa 1,4 Mrd. Euro, die Zahl der betroffenen Dienstnehmer auf 9.800 (+72 Prozent). Privatkonkurse gab es mit 6.209 um 24 Prozent mehr - mit Durchschnittsschulden von 107.000 Euro je Insolvenz.

BA.4/5-Impfstoff ab Samstag in NÖ, ab Dienstag in Wien

Wien/St. Pölten - Der am Dienstag nach Österreich gelieferte und auf die Omikron-Variante BA.4/BA.5 angepasste Corona-Impfstoff ist ab Samstag in den niederösterreichischen und ab kommenden Dienstag in den Wiener Landesimpfzentren verfügbar. Das teilten die beiden Bundesländer am Mittwoch mit. Das Pfizer/BioNTech-Vakzin ist entsprechend der EU-Zulassung als dritte Impfung oder als Auffrischung für Personen ab zwölf Jahren frei auswählbar.

Deutscher Energiekonzern Uniper wird verstaatlicht

Düsseldorf - Trotz der geplanten Verstaatlichung des Gasimporteurs Uniper will die deutsche Bundesregierung vorerst am Instrument der Gasumlage festhalten. Das teilte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwochmorgen in Berlin mit. Die Umlage sei als Brücke notwendig, um die Finanzsolidität von Uniper sicherzustellen, sagte Habeck. Sie soll demnach wie geplant zum 1. Oktober eingeführt werden.

Hurrikan "Fiona" trifft weitere Karibik-Inseln

Cockburn Town - Sturm "Fiona" hat an Kraft zugenommen und gilt nun als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 210 Kilometern pro Stunde habe der Wirbelsturm Stärke vier (von fünf) erreicht, teilte das US-Hurrikanzentrum am Mittwoch mit. "Fiona" sorge in Teilen der Karibik weiterhin für schwere Überschwemmungen.

US-Notenbank vor Jumbo-Zinsschritt

Washington - Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate steht die US-Notenbank wieder vor einer kräftigen Erhöhung des Leitzinses. Erwartet wird eine erneute Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 3 bis 3,25 Prozent. Damit würde der Leitzins den höchsten Stand seit 14 Jahren erreichen und die Fed ihren aggressiven Kampf gegen die grassierende Inflation fortsetzen.

