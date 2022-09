Putin ordnet Teilmobilmachung in Russland an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Knapp sieben Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges hat Russland eine Teilmobilmachung seiner Streitkräfte angeordnet. Er habe das Dekret nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums unterschrieben, sagte Kremlchef Wladimir Putin in einer Fernsehansprache am Mittwoch. Zugleich erklärte er, die angekündigten Abstimmungen in besetzten ukrainischen Gebieten über einen Beitritt zu Russland zu unterstützen. Die ukrainische Führung in Kiew reagierte mit Spott und Häme.

Westen sieht in Teilmobilmachung Akt der Verzweiflung

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Westliche Staaten haben die von Russlands Präsident Wladimir Putin verkündete Teilmobilmachung scharf verurteilt. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wertete die Ankündigung Putins als "Akt der Verzweiflung". Auch die EU sprach von einem Zeichen der "Verzweiflung". Selbst China rief zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand auf. Die US-Botschafterin in Kiew, Bridget Brink, sprach von russischem Versagen.

Run auf Flugtickets nach Befehl zur Teilmobilmachung

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die von Kremlchef Wladimir Putin verkündete Teilmobilmachung russischer Reservisten hat in Russland zu einem Ansturm auf Flugtickets für Auslands-Flüge geführt. Laut der in Russland beliebten Buchungsseite Aviasales waren alle Direktflüge in die ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien, Georgien, Aserbaidschan und Kasachstan ausgebucht. Zudem mehren sich in den Sozialen Medien Berichte, wonach immer mehr Personen versuchen, Russland über die finnische Grenze zu verlassen.

8.264 Neuinfektionen, höchster Wert seit Anfang August

Wien - In 24 Stunden sind in Österreich am Dienstag 8.264 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das ist laut dem AGES-Update von Mittwoch der höchste Wert seit 2. August, als es mehr als 8.400 Fälle waren. Im Krankenhaus lagen am Mittwochvormittag 927 Personen, das sind 66 weniger als am Vortag gemeldet waren, aber 22 mehr als vor einer Woche. 57 Menschen werden auf Intensivstationen betreut, sieben weniger als am Dienstag, aber drei mehr im Wochenvergleich.

Randalierende Angehörige von Corona-Toten in OÖ verurteilt

Steyr - Vier Mitglieder einer türkischen Großfamilie sind am Mittwoch im Landesgericht Steyr rechtskräftig zu teilbedingten Geldstrafen zwischen 720 und 960 Euro, jeweils die Hälfte auf Bewährung, verurteilt worden. Sie hatten im Dezember 2021 im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf randaliert und eine Mitarbeiterin verletzt, nachdem eine 67-jährige coronakranke Angehörige dort auf der Intensivstation gestorben war.

BA.4/5-Vakzin ab Samstag in NÖ und OÖ, ab Dienstag in Wien

Wien/St. Pölten - Der am Dienstag nach Österreich gelieferte und auf die Omikron-Variante BA.4/BA.5 angepasste Corona-Impfstoff ist ab Samstag in den nieder- und oberösterreichischen und ab kommenden Dienstag in den Wiener Landesimpfzentren verfügbar. Das teilten die beiden Bundesländer am Mittwoch mit. Das Pfizer/BioNTech-Vakzin ist entsprechend der EU-Zulassung als dritte Impfung oder als Auffrischung für Personen ab zwölf Jahren frei auswählbar.

Anklage gegen Ex-Wirecard-Chef Braun zugelassen

München - Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte soll der Strafprozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun in Kürze beginnen. Das teilte das Oberlandesgericht München am Mittwoch mit. Das Landgericht München I hat demnach die Anklage der Münchner Staatsanwaltschaft gegen den gebürtigen Österreicher und zwei weitere frühere Wirecard-Manager unverändert zugelassen. Der Hauptvorwurf gegen die Geschäftsleute ist gewerbsmäßiger Bandenbetrug.

Knapp eine Million Menschen laut UNO vom Hungertod bedroht

London - Fast eine Million Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) vom Hungertod bedroht oder könnten dies bald sein, wenn nicht rasch Hilfe geleistet wird. In Afghanistan, Äthiopien, Süd-Sudan, Somalia und Jemen sei die Lage besonders ernst, warnten UN-Behörden am Mittwoch. "Die akute Ernährungsunsicherheit nimmt rapide zu und breitet sich auf der ganzen Welt aus.

