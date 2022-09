EU will Russland-Sanktionen verschärfen

New York/Budapest/Kiew (Kyjiw) - Die EU will als Reaktion auf die Teilmobilmachung ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen. Darauf haben sich die Außenminister der 27 EU-Mitgliedsstaaten am Rande der UN-Vollversammlung in New York geeinigt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, die Staaten hätten die politische Entscheidung getroffen, neue sektorspezifische und individuelle Maßnahmen zu ergreifen. Außerdem werde die EU die Ukraine weiterhin mit mehr Waffen unterstützen.

Selenskyj verlangt vor UNO Bestrafung Russlands

New York - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor den Vereinten Nationen eine Bestrafung Russlands für den Angriffskrieg gegen sein Land verlangt. "Es wurde ein Verbrechen gegen die Ukraine begangen, und wir fordern eine Bestrafung", sagte Selenskyj am Mittwoch in einer Videobotschaft vor der UNO-Vollversammlung in New York. Konkret forderte er, dass Russland sein Vetorecht im UNO-Sicherheitsrat sowie sein Stimmrecht in UNO-Organisationen verlieren sollte.

Nach Anti-Kriegs-Protest in Russland 1.300 in Gewahrsam

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach Protesten gegen die Teilmobilmachung in Russland hat die Polizei am Donnerstagmorgen Bürgerrechtlern zufolge noch mehr als 1.300 Menschen in Gewahrsam gehalten. Allein in der Hauptstadt Moskau waren es etwa 530 Protestierende, in Sankt Petersburg 480, wie das Bürgerrechtsportal OVD-Info auflistete. Von staatlicher Seite gab es keine Angaben zu den Protesten.

Van der Bellen zu Ukraine-Krieg: "Nerven bewahren"

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der von Russlands Präsident Wladimir Putin angekündigten Teilmobilmachung für den Ukraine-Krieg mahnt Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Ruhe: "Das Wichtigste ist jetzt, die Nerven zu bewahren", erklärte Van der Bellen am Rand der UNO-Vollversammlung in New York im APA-Interview. Eine Eskalation des Konflikts konnte der Bundespräsident nicht ausschließen. Doch meinte er: "Wir sollten jetzt nicht in Panik verfallen."

Sprit-Preiskommission hat Arbeit aufgenommen

Wien - Heute, Donnerstagvormittag, findet die erste Sitzung der Preiskommission nach � 5 Preisgesetz statt. Es geht dabei um die Prüfung der Preise für Treibstoff und Heizöl. "Wir werden sehr sorgfältig überprüfen, ob es ungerechtfertigte Preiserhöhungen gegeben hat", sagte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) vor der Sitzung. In der Kommission vertreten sind die Sozialpartner und die relevanten Ministerien, die Einsetzung erfolgte auf Antrag der Arbeiterkammer (AK).

24-Jähriger wollte Frau in Tirol mit Messer töten

Innsbruck - Ein 24-Jähriger hat Mittwochabend in Innsbruck offenbar versucht, seine Lebensgefährtin mit einem Messer zu töten. Der Mann attackierte die 29-Jährige laut Polizei mit einem Küchenmesser und fügte ihr mehrere Stichverletzungen im Bereich des Brustkorb und Unterbauches zu. Der mutmaßliche Täter flüchtete zuerst und wurde gegen 22.00 Uhr bei einer Fahndung in der Maria-Theresien-Straße festgenommen. Die Frau schwebt nicht in Lebensgefahr.

Trump von New Yorker Justiz wegen Betrugs angeklagt

New York - Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats New York erhebt eine Zivilklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen Betrugs. Auch gegen Trumps Unternehmen und seine Kinder Donald Junior, Eric und Ivanka wird Anklage erhoben, wie Generalstaatsanwältin Letitia James am Mittwoch in New York ankündigte. Die Angeklagten sollen ihre Finanzen je nach Bedarf größer oder kleiner gerechnet haben, um einfacher an Kredite zu kommen oder um weniger Steuern zu zahlen.

Prozess um vorgetäuschte Corona-Impfungen in St. Pölten

St. Pölten - Ein 58-Jähriger, der als Mitarbeiter des Impfzentrums St. Pölten Corona-Schutzinjektionen vorgetäuscht haben soll, ist am Donnerstag vor Gericht gestanden. Der ehemalige Krankenpfleger soll mehreren Menschen gegen Geld zu gefälschten Nachweisen verholfen haben. Weiters angeklagt waren zwei mutmaßliche Vermittler und zwölf weitere Personen. Mehrere Nutznießer der Scheininjektionen erhielten Diversionsangebote.

