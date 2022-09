Tote bei Explosionen vor Referenden in besetzten Gebieten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Einen Tag vor dem geplanten Beginn von Scheinreferenden über einen Beitritt zu Russland erschüttern Explosionen Marktplätze in den betroffenen ukrainischen Provinzen. Sowohl in Donezk im Osten der Ukraine als auch in der Stadt Melitopol im Südosten gab es Tote. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew drohte unterdessen mit dem Einsatz von Atomwaffen zur Verteidigung annektierter Gebiete in der Ukraine.

Ukraine und Russland tauschen Gefangene aus

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Das russische Verteidigungsministerium hat die Rückkehr von 55 Soldaten aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft bestätigt. Es handle sich um Soldaten der russischen Armee und um Soldaten der Separatistengebiete Donezk und Luhansk, sagte Sprecher Igor Konaschenkow am Donnerstag in Moskau. Sie seien nach Russland zur Behandlung in Militärkrankenhäusern gebracht worden. Auch fünf Briten sind nach Monaten in der Kriegsgefangenschaft in die Heimat zurückgekehrt.

Sprit-Preiskommission hat Arbeit aufgenommen

Wien - Heute, Donnerstag, findet die erste Sitzung der Preiskommission nach � 5 Preisgesetz statt. Es geht dabei um die Prüfung der Preise für Treibstoff und Heizöl. "Wir werden sehr sorgfältig überprüfen, ob es ungerechtfertigte Preiserhöhungen gegeben hat", sagte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) vor der Sitzung. In der Kommission vertreten sind die Sozialpartner und die relevanten Ministerien, die Einsetzung erfolgte auf Antrag der Arbeiterkammer (AK).

Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt mit 7.821 hoch

Wien - Mit 7.821 weiteren Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden klettert die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern weiter nach oben und steht aktuell am Donnerstag bei 461,7. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage liegt mit 5.955 deutlich darunter. Gestern wurde mit 8.264 Fällen laut AGES-Update sogar der höchste Wert seit 2. August vermeldet.

17 Tote bei schweren Unruhen im Iran

Teheran - Bei Protesten und Unruhen in Dutzenden Städten des Irans sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien sowohl Sicherheitskräfte als auch Demonstranten, berichtete das Staatsfernsehen am Donnerstag. Nähere Details wurden nicht genannt.

Zwei Tote bei erneutem Erdbeben in Mexiko

Mexiko-Stadt - Mexiko ist erneut von einem Erdbeben erschüttert worden, bei dem mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte (USGS) hatte das Beben Donnerstagfrüh (Ortszeit) eine Stärke von 6,8, die mexikanischen Behörden gaben die Stärke mit 6,9 an. Eine Frau in Mexiko-Stadt starb durch einen Sturz, als sie wegen des Erdbeben-Alarms aus dem Haus laufen wollte. Ein Mann erlitt einen tödlichen Herzanfall.

Listerien-Verdacht um NÖ Betrieb laut AGES "erhärtet"

Gloggnitz - Die Käserei Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) dürfte die Quelle für Listerien sein, die mit acht Erkrankungsfällen in Wien, davon drei mit tödlichem Verlauf, in Zusammenhang stehen sollen. "Der Verdacht hat sich erhärtet", erfuhr die APA von der AGES. Dort wurden in den vergangenen Tagen drei neue Proben aus dem Betrieb analysiert. Der dabei festgestellte Listerienstamm sei nur in der betroffenen Firma und bei den acht Erkrankten aufgetreten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

SPÖ will plus 8,4 Prozent bei Pensionen

Wien - Die SPÖ hat am Donnerstag erneut eine Erhöhung der Pensionen ab Jänner um deutlich mehr als den errechneten gesetzlichen Anpassungsfaktor von 5,8 Prozent gefordert. Notwendig sei ein neuer Berechnungsmodus, der die letzten zwölf Monate berücksichtigt, so Sozialsprecher Josef Muchitsch und Pensionistenverbandspräsident Peter Kostelka bei einer Pressekonferenz. Das würde für 2023 plus 8,4 Prozent bedeuten, laut Kostelka wird diese Forderung vom gesamten Seniorenrat geteilt.

