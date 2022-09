Blinken fordert: Atomdrohungen aus Russland müssen aufhören

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - US-Außenminister Antony Blinken hat ein Ende russischer Drohungen mit Atomwaffen gefordert. In einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates sagte Blinken am Donnerstag in New York: "Jedes Ratsmitglied kann eine klare Botschaft aussenden, dass diese rücksichtslosen nuklearen Drohungen sofort aufhören müssen." Russlands Außenminister Sergej Lawrow warf dem Westen wegen dessen Waffenlieferungen und der Unterstützung für Kiew eine direkte Einmischung in den Krieg in der Ukraine vor.

Tote bei Explosionen vor Referenden in besetzten Gebieten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Einen Tag vor dem geplanten Beginn von Scheinreferenden über einen Beitritt zu Russland erschüttern Explosionen Marktplätze in den betroffenen ukrainischen Provinzen. Sowohl in Donezk im Osten der Ukraine als auch in der Stadt Melitopol im Südosten gab es Tote. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew drohte unterdessen mit dem Einsatz von Atomwaffen zur Verteidigung annektierter Gebiete in der Ukraine.

Ukraine und Russland tauschen Gefangene aus

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Das russische Verteidigungsministerium hat die Rückkehr von 55 Soldaten aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft bestätigt. Es handle sich um Soldaten der russischen Armee und um Soldaten der Separatistengebiete Donezk und Luhansk, sagte Sprecher Igor Konaschenkow am Donnerstag in Moskau. Sie seien nach Russland zur Behandlung in Militärkrankenhäusern gebracht worden. Auch fünf Briten sind nach Monaten in der Kriegsgefangenschaft in die Heimat zurückgekehrt.

17 Tote bei schweren Unruhen im Iran

Teheran - Bei Protesten und Unruhen in Dutzenden Städten des Irans sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Auslöser der Proteste ist der Tod der 22 Jahre alten Iranerin Mahsa Amini. Sie wurde vor gut einer Woche von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die islamische Kleiderordnung festgenommen. Was genau mit Amini nach ihrer Festnahme geschah, ist unklar. Jedenfalls fiel sie ins Koma und starb am Freitag in einem Krankenhaus.

Mord-Prozess in Leoben: Frau zu 15 Jahren Haft verurteilt

Leoben - Eine 53-Jährige ist am Donnerstag im Landesgericht Leoben wegen Mordes zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Die Frau hatte im Jänner im obersteirischen Gröbming auf ihren Bekannten (63) mit einem Messer eingestochen und tödlich verletzt. Die Beschuldigte gab zu, stark betrunken auf ihren "besten Freund" eingestochen zu haben. Sie übernehme die Verantwortung für seinen Tod, wie sie sagte. Sie nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab.

24-Jähriger wollte in Tirol offenbar Frau mit Messer töten

Innsbruck - Ein 24-Jähriger hat Mittwochabend im Innsbrucker Stadtteil Saggen offenbar versucht, seine Lebensgefährtin in deren Wohnung mit einem Messer zu töten. Der Mann attackierte die 29-Jährige laut Polizei mit einem Küchenmesser und fügte ihr zahlreiche Stichverletzungen im Bereich des Brustkorb und Unterbauches zu. Der mutmaßliche Täter flüchtete, wurde aber zwei Stunden später in der Maria-Theresien-Straße festgenommen. Der Libyer verweigerte bisher eine Aussage.

Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt mit 7.821 hoch

Wien - Mit 7.821 weiteren Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden klettert die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern weiter nach oben und steht aktuell am Donnerstag bei 461,7. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage liegt mit 5.955 deutlich darunter. Gestern wurde mit 8.264 Fällen laut AGES-Update sogar der höchste Wert seit 2. August vermeldet.

Christian Stocker dürfte neuer ÖVP-Generalsekretär werden

Wien - Die ÖVP scheint sich auf die Nachfolge ihrer kürzlich zurückgetretenen Generalsekretärin Laura Sachslehner verständigt zu haben. Wie die "Krone" Donnerstagabend online berichtete, dürfte der Nationalratsabgeordnete Christian Stocker (62) das Amt in der Bundespartei übernehmen. Laut der Zeitung soll die Entscheidung am Freitag bekanntgegeben werden. Aus der Partei gab es dazu auf APA-Anfrage keine Bestätigung und auch keinen weiteren Kommentar.

